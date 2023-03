Grosse clim' pour les arnaqueurs aux pompes à chaleur. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a assuré sur France 2 que le gouvernement sera « absolument intraitable » avec les escrocs qui sévissent sur le marché de la rénovation énergétique des logements, profitant notamment des aides à l’installation de pompes à chaleur.

« C’est inadmissible pour les Français qui ont eu recours à ces margoulins et pour les finances de l’Etat », a réagi la ministre après la diffusion d’une enquête sur la rénovation énergétique, avant s'ajouter qu' « on sera absolument intraitable face à ces brebis galeuses qui jettent le discrédit sur l’ensemble de la profession des métiers du bâtiment. (…) Toute personne qui se présente comme un représentant de l’Etat et vous démarche est un menteur ».









Seulement 13.400 mises aux normes complètes

Encouragées par le gouvernement via diverses primes, la rénovation énergétique et l’isolation des logements visent à alléger les factures de chauffage des ménages et, plus globalement, à économiser de l’énergie.

Le magazine « Complément d’enquête » de France 2 a cependant pointé les ratés de ce dispositif : des contrôles largement insuffisants ainsi que le financement de seulement 13.400 mises aux normes complètes des logements. 680.000 primes ont été versées pour des rénovations partielles, concernant des fenêtres, l’installation de chauffage ou l’isolation de toits.

🗣️.@agnesrunacher soutient que 700 000 logements on été rénovés en 2022. Mais il s'agit des aides #MaPrimeRénov payées.



📊Les chiffres de l'@ANAH_Officiel comptent, eux, 2% de rénovations basse consommation, soit 13 400.



⏯️https://t.co/NPS3w7WsH6 pic.twitter.com/mg64F3vCqI — Complément d'enquête (@Cdenquete) March 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Plusieurs rapports avaient également alerté sur les défauts de MaPrimeRénov, dispositif mis en place en 2020 et doté de 2,5 milliards d’euros pour 2023. La Défenseure des droits, autorité indépendante dirigée par Claire Hédon, avait ainsi relevé les primes non versées par l’administration, les dysfonctionnements techniques majeurs du site, les délais interminables…

Dans un avis voté en novembre, le Conseil économique et social (CESE) a déploré que 99 % des ménages ne sollicitent l’aide MaPrimeRénov que pour des « travaux limités » comme une modernisation du chauffage, des fenêtres ou de la toiture, au détriment d’une rénovation globale efficace.