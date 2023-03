François Hollande a toujours pris un malin plaisir à faire rire son auditoire. « Monsieur petites blagues », l’un de ses surnoms au Parti socialiste, est désormais un personnage de théâtre. Le retentissant livre de ses confidences à deux journalistes, Un président ne devrait pas dire ça…, qui avait dynamité sa fin de quinquennat, est adapté sur les planches à Paris *. « Toute ressemblance avec la réalité ne serait peut-être pas fortuite… », prévient d’emblée le Théâtre Libre, où se joue la pièce jusqu’à fin avril. Très réaliste, le spectacle, auquel nous avons assisté, peint un François Hollande devenu personnage de fiction, tantôt comique, trantôt tragique. Et souvent malgré lui.

Un Hollande plus vrai que nature

Gérard Davet et Fabrice Lhomme n’ont pas eu à chercher bien loin pour trouver l’inspiration. Les deux journalistes du Monde ont puisé pour leur ouvrage dans la soixantaine d’entretiens menés entre 2012 et 2016 durant le mandat de l’ex-président. Sur scène, pendant près d’1h30, le comédien Scali Delpeyrat campe un François Hollande tragicomique, dont les répliques sont… des propos tenus « au mot près » par l’ancien président français. Des entretiens au long cours, sans témoin, sans relecture, souvent propices aux confessions. « Au fil de l’actualité, il a eu besoin de se confier. On a pu jouer de temps en temps le rôle d’analystes… », relève Gérard Davet auprès de l’AFP. Les auteurs n’ont eu besoin d’aucune retouche pour faire de l’ancien président un personnage de théâtre à part entière. Il n’a d'ailleurs pas besoin d’être nommé pour que l’on sache de qui il s’agit.

Un Hollande comique malgré lui

Sur scène, le vrai-faux Hollande fait rire à plusieurs reprises. Et souvent à ses dépens. Lorsque les journalistes l’interrogent sur les ambitions de son jeune ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, il refuse de voir le danger. « Ce n’est pas quelqu’un qui est venu comme ça par opportunisme […] Il n’est pas dans une stratégie personnelle sur le plan politique », dit-il. « Je vois bien qu’il est devenu un objet médiatique, d’autres s’y sont essayés. Mais il n’y a pas de place ! L’enjeu c’est de gagner, pas de figurer, je lui ai dit : " Si tu es candidat, tu peux faire 7-8 voire 10 %…" », ajoute-t-il, en faux prophète.

Il est naïf quand il se persuade que son protégé ne sera pas candidat à la présidentielle. « Je serais désolé s’il voulait s’échapper, pour mener je ne sais quelle aventure personnelle. Ce serait sans avenir. Donc, ce serait un gâchis. Je n’ai pas envie de gâcher des talents, il n’y en a pas de si nombreux. Le système est très vorace, il le broierait », poursuit-il, dans des propos toujours tirés des entretiens.

Un Hollande de Vaudeville

Lorsque la pièce évoque les relations intimes de l’ancien chef de l’Etat, on glisse vers le Vaudeville. Le « président normal » se retrouve au cœur d’un triangle amoureux. Ses fameuses escapades pour aller voir en cachette l’actrice Julie Gayet, révélées par un paparazzi, sont évacuées sur un ton badin. « L’histoire du scooter, par exemple, n’a pas de sens. Sauf à dire que le président de la République ne peut jamais être en scooter… », dit-il à ses interlocuteurs, esquivant les questions de sécurité.

Il ironise aussi sur les termes de son communiqué laconique, qui annonce en janvier 2014 la fin de sa relation avec sa conjointe de l’époque, Valérie Trierweiler. « Si j’avais fait un communiqué disant : “Voilà, j’annonce que nous avons décidé de nous séparer”, elle aurait dit : “Mais non, ce n’est pas vrai, puisque moi je n’y consens pas…” ». Et s’amuse : « Si j’avais remercié ma compagne pour ce qu’elle a fait à mes côtés pendant dix-huit mois, pour ses qualités et son intelligence, on aurait dit que je faisais ces compliments comme si je me séparais d’un Premier ministre… ». Les propos de François Hollande n’ont besoin d'aucun artifice pour faire sourire.









Un Hollande à la fin tragique

« Il faut qu’on se mette d’accord sur les citations, les miennes, dans le livre. Qu’est-ce que vous allez garder ? Est-ce que ce sont des phrases entre guillemets ? » Au fil des entretiens, et de la pièce, François Hollande semble s’inquiéter de l’ouvrage et de la date de sortie. Imaginé comme un livre « donnant du sens » à son action pour une future réélection, il finit par lui échapper. Ses confessions, rendues publiques en octobre 2016, font l’effet d’une bombe et l’empêchent finalement de se représenter. En personnage shakespearien (on ose), celui qui se définit comme le « spectre de l’Elysée » semble voir arriver sa fin tragique.

François Hollande quitte alors la scène pour rejoindre le public et se défend comme il peut. « Comment le président a-t-il pu consacrer du temps à des journalistes quand il a autant de dossiers urgents à régler ? Comme si mes prédécesseurs ne rencontraient jamais de journalistes. Les bibliothèques sont pleines de ces récits. Mauvais procès ! Un président pouvait dire ça », souffle-t-il. Des propos extraits… d'un autre ouvrage, celui du président lui-même, Les leçons du pouvoir, sorti en 2018. La boucle est bouclée, d'autant qu'il ne peut, là encore, s'empêcher une dernière blague : « Les deux journalistes ont reconnu l'honnêteté de mon action. Ce n'est pas si souvent... »





* « Un président ne devrait pas dire ça... », de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, dialogues de François Pérache , mis en scène par Charles Templon, au Théâtre Libre de Paris jusqu'au 22 avril.