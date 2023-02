Alors que les divisions stratégiques à l’Assemblée nationale pour s’opposer au projet de loi du gouvernement ont éclaté au grand jour, la Nupes veut remontrer un front uni contre la réforme des retraites. L’alliance a ainsi tenu un meeting à Amiens lundi en se focalisant sur le blocage du 7 mars.

Des gourmandises venues de la chocolaterie amiénoise de la famille de Brigitte Macron, voilà ce qu’a distribué le député LFI de la Somme François Ruffin pour accueillir avec malice ses camarades. Les chefs socialiste Olivier Faure et écologiste Marine Tondelier, le porte-parole du PCF Ian Brossat, le député Générations Benjamin Lucas : des responsables de premier plan ont fait le déplacement pour lancer la nouvelle phase des meetings de la Nupes, qui avaient commencé en janvier et ralenti avec les vacances.

La stratégie d’obstruction de LFI critiquée

L’objectif était donc de ressouder un collectif ébranlé par l’examen de la réforme à l’Assemblée. Ecologistes, communistes, socialistes et même certains insoumis avaient alors critiqué la stratégie d’obstruction mélenchoniste, qui ne souhaitait pas arriver à la partie du texte comportant le report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans.

« Il n’y a pas de problème entre les gens qui sont ici », a relativisé lundi devant la presse François Ruffin, qui était favorable, lui, à entendre la volonté de l’intersyndicale d’examiner tout le texte. « Il ne faut pas centraliser l’attention sur l’Assemblée nationale, ce n’est pas là où ça se passe », a-t-il ajouté, appelant à se concentrer sur le blocage du 7 mars annoncé par les syndicats.

Pour Olivier Faure, les « désaccords », « ce qui s’est passé à l’Assemblée, c’est un débat qui n’intéresse plus que nous », mais pas les Français. « Ce qui intéresse les gens, ce n’est pas combien d’amendements posés ou articles étudiés, mais combien d’années il va falloir travailler », a abondé Ian Brossat. Qui adresse en creux un conseil : « Il faut qu’on revienne sur le cœur du débat. L’intersyndicale a aussi quelque chose à nous apprendre. Les syndicats réussissent à se rassembler ».

Alors que la direction de LFI souhaite « une nouvelle étape » de la Nupes, nouée en mai dernier pour les législatives, que l’écolo Sandrine Rousseau appelle à un « acte II » pour dépasser les querelles, François Ruffin s’est projeté à long terme. « Au-delà du 7 mars, l’enjeu c’est quel débouché politique on offre au pays », a déclaré le député, faisant référence aux victoires de la présidentielle de 1981 ou des législatives de 1997, survenues selon lui quelque temps après des victoires du mouvement social.

Au meeting, les intervenants ont d’abord eu du mal à galvaniser les 500 personnes massées à la salle Valenty-Haüy. Mais les chants « On lâche rien » et « On est là » ont fini par résonner avec force. Reste à savoir si cela suffira à surmonter les divergences.