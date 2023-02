2026 semble encore bien loin. Mais l’Association des amis du maire de Nice a préféré prendre les devants. Selon un sondage commandé à l’Ifop, et dont des résultats ont été révélés par le Journal du dimanche, Christian Estrosi (Horizons) sortirait vainqueur du premier tour des prochaines élections municipales, dix points devant Éric Ciotti.

Le député des Alpes-Maritimes, patron du parti Les Républicains, ne fait plus mystère de ses ambitions pour la cinquième ville de France, qu’il se verrait bien ravir à son nouvel ennemi. Mais sa liste n’obtiendrait que 25 % des suffrages issus d’un échantillon de 589 personnes, interrogées entre le 16 et le 20 février 2023. Elle arriverait bien derrière celle du maire en exercice, à 35 % des intentions de vote.

Les autres listes de droite affaiblies

Et « les deux frères ennemis de la Côte d’Azur laisseraient loin derrière eux leurs autres concurrents », pointe le JDD. A la droite de la droite, qui avait enregistré 24 % des voix en 2020, des listes Reconquête ! (5 %) et du RN (6 %), sans doute affaiblies par celle d’Éric Ciotti, ne totaliseraient plus que 11 % des voix. Soit exactement le score qu’obtiendrait une liste menée par l’élue locale EELV Juliette Chesnel-Le Roux, qui ferait, selon le scénario testé par les sondeurs, cavalier seul.

Une autre liste du parti socialiste emmenée par Patrick Allemand (7 %), une de LFI (9 %), conduite par Mireille Damiano, et une troisième de Lutte ouvrière (1 %) porteraient les voix de la gauche à plus de 28 %. L’Ifop n’a pas évalué l’issue d’un second tour.