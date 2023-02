L’ancienne candidate à la présidentielle pour le Rassemblement national fait marche arrière. Alors que Marine Le Pen avait engagé un recours devant le Conseil constitutionnel à la suite du rejet de 316.182 euros de ses frais de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), l’ancienne présidente du parti s’est finalement désistée, selon une information de Libération. Cette somme de plus de 300.000 euros correspond aux « dépenses de flocage et de déflocage de 12 cars loués dans le cadre de la campagne », précise la Commission.

Toujours d’après le quotidien national, la raison de ce recul est financière. Le remboursement de ses dépenses de campagne était gelé tant que le Conseil constitutionnel n’avait pas pris de décision. Or, le parti doit « bientôt rembourser la banque qui nous a octroyé le prêt pour la présidentielle », explique au journal Kévin Pfeffer, trésorier du parti. Mais « nous continuons à contester le rejet de la dépense pour les cars », précise-t-il.





La candidate du Rassemblement national, ⁣Marine Le Pen, avait obtenu pour sa campagne présidentielle un prêt de 10,7 millions d’euros de la part d’une banque hongroise.