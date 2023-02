Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. Un retour inattendu de la guerre en Europe qui bouleverse la présidentielle française, dont le premier tour est prévu deux mois plus tard. L’attaque militaire russe est condamnée - à divers degrés - par l’ensemble des candidats en lice. La course à l’Elysée n’est plus la même : la crise internationale écrase toutes les autres thématiques de campagne. Elle pousse aussi le président-candidat Emmanuel Macron à se tenir à distance du scrutin français pour se concentrer sur le conflit, au grand dam de ses adversaires.

Un an plus tard, l’ordre des choses semble s’être inversé. L’Assemblée nationale sort éprouvée d’une bataille chaotique sur la réforme des retraites. L’âge de départ à 64 ans et l’inflation ont mis en sourdine la guerre en Ukraine sur la scène politique française. Les oppositions n’évoquent que rarement l’action diplomatique du chef de l’Etat. Et leurs critiques sont toujours plus feutrées que les attaques sur les sujets nationaux.

« Nous assumons une certaine discrétion »

« La gravité du sujet et le fait qu’Emmanuel Macron ait parfois eu de bonnes intentions nous poussent à une certaine mesure », admet le député insoumis Arnaud Le Gall, membre de la Commission des affaires étrangères. « Il n’est pas question de sacraliser la politique étrangère ou d’être dans le consensus, mais nous assumons une certaine discrétion, car notre souhait est de gouverner, peut-être même lors d’une cohabitation avec le chef de l’Etat », ajoute le co-rédacteur du volet international du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon.

Leurs adversaires politiques diront que les pudeurs de gazelle de La France insoumise sur le conflit ukrainien, comme le manque de vigueur du Rassemblement national, s’expliquent surtout par une volonté de ne pas voir rejaillir leurs supposées complaisances passées envers Vladimir Poutine. Les élus LFI et RN ont d’ailleurs été sévèrement critiqués, début décembre à l’Assemblée par la majorité présidentielle, pour s’être abstenus lors d’un vote condamnant « le crime d’agression » de la Russie envers l’Ukraine. « Il s’agissait de discours incantatoires, sans objet ni sens pratique. Le texte était d’ailleurs en décalage avec les positions d’Emmanuel Macron… », balaie Arnaud Le Gall.

Les livraisons d’armes, point de crispation

Depuis le début du conflit, le président défend un « soutien indéfectible » à Kiev, notamment sur le plan militaire, sans toutefois vouloir franchir la ligne rouge de la « cobelligérance ». La livraison d’armes est d’ailleurs le point de crispation le plus fort ces derniers mois entre le gouvernement et ses opposants. Paris n’a pour le moment pas décidé d’envoyer d’armes lourdes à Kiev, comme l’Allemagne ou les Etats-Unis, mais Emmanuel Macron a estimé le 22 janvier dernier que la livraison de chars de combat Leclerc à l’Ukraine n’était pas « exclue ».

Un scénario possible mal accueilli chez Les Républicains, les insoumis, les communistes, et le Rassemblement national *. « En armant avec des armes lourdes, est-ce qu’on ne va pas internationaliser le conflit ? C’est un risque majeur. Et est-ce qu’on ne va pas s’éloigner d’une solution négociée de paix ? », a réagi Marine Le Pen sur BFMTV.

Un débat au Parlement ?

Fin janvier, alors que la France annonçait la livraison de 12 canons Caesar supplémentaires, en plus des 18 pièces déjà envoyées, les groupes d’opposition de l’Assemblée réclamaient à Elisabeth Borne davantage de transparence sur la guerre en Ukraine. « Etes-vous prête à organiser ce débat au Parlement ? », interrogeait Olivier Marleix (LR), évoquant un « isolement du président de la République jusque dans son propre pays ».

« Sous pression des partenaires occidentaux, Emmanuel Macron a infléchi son discours » sur les livraisons d’armes, ajoute Arnaud Le Gall. « Mais plus on flirte avec la cobelligérance, plus on devrait en débattre ». Seuls le PS et EELV sont favorables à l’envoi d’armes plus puissantes. « Ces demandes de débat ne font que retarder les décisions. L’Ukraine est agressée, on doit la soutenir à fond. Si on n’arrête pas la Russie maintenant, c’est nous-mêmes qui sommes menacés », assure le député écologiste Julien Bayou, membre de la Commission défense de l’Assemblée nationale

La semaine passée, Franceinfo révélait que les députés communistes André Chassaigne et Fabien Roussel avaient écrit à la Première ministre pour demander « l’organisation d’un débat en urgence sur les possibilités d’un changement de stratégie dans notre soutien à l’Ukraine ». Une lettre restée jusqu’ici sans réponse.

* Plusieurs députés LR et RN n’ont pas répondu à nos sollicitations