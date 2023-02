Mardi, en fin d’après-midi. Il commence à faire sombre dans le bureau du ministre délégué aux Comptes publics, dans le moderne paquebot de Bercy. Gabriel Attal décroche son téléphone pour demander qu’on lui allume la lumière. « Ben oui, il n’y a pas d’interrupteurs à l’intérieur du bureau, ils sont à l’extérieur », explique-t-il. L’excellente intendance du ministère de l’Economie et des finances a visiblement ses limites. Il revient de vingt-quatre heures dans le Gers, « où on m’a plus parlé de l’inflation, des déserts médicaux que des retraites ». Le ministre est presque déjà passé à autre chose d’ailleurs : il a parlé fraude fiscale dans Le Parisien mercredi soir, et était sur France Info ce jeudi matin.

Il est visible, Gabriel Attal. Etonnament identifié pour le - seulement - 21e membre du gouvernement dans l’ordre protocolaire. Il est aussi le deuxième le plus populaire dans le baromètre Ifop de février, derrière son N + 1, Bruno Le Maire. Il faut dire qu’il est partout, Gabriel Attal. Enfin, surtout sur les retraites ces dernières semaines. Et le ministre chargé du Budget de rappeller que le projet de loi de finance rectificatif de la Sécurité sociale (PLFRSS), le véhicule législatif de la réforme des retraites, est de son domaine.

Passion Parlement

Ainsi, il a souvent formé une doublette au banc des ministres, pendant les deux semaines de débat à l’Assemblée, avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail. « On avait convenu que lui serait en ''front line'' sur les régimes spéciaux, l’index senior, et moi en soutien lorsque ce serait necessaire… Il était prévu que je sois en première ligne sur les amendements fiscaux et sociaux. » Sauf qu’on a passé beaucoup de temps sur les amendements sur le financement alternatif proposés par la gauche. « C’est vrai que du coup, j'étais largement impliqué dans le volume de temps passé sur le banc », déplore presque Gabriel Attal.

Pas de chance ? Non, pas vraiment, le ministre délégué adore l’Assemblée. « C’est un lieu, quoi qu’on en dise, qui est très vivant. Encore plus depuis la nouvelle Assemblée. C’est sûr qu'en raison du grand nombre d'amendements proposés par la gauche, on n’est pas forcément allé sur le fond des sujets mais plus sur des joutes politiques ». Pas toutes inintéressantes, convient-il d’ailleurs : « J’aime les débats et là, j’ai été servi. » C’est aussi pour ça que l’ancien porte-parole, plus jeune membre d’un gouvernement français de l’Histoire, visait le budget. « C’est un ministère où on passe énormément de temps au Parlement ; évidemment tout l’automne avec le budget, puis au printemps sur la partie évaluation. » Il retrouve aussi là le côté « transversal » du porte-parolat « mais sur le fond ».

C'est cadeau

Gabriel Attal, c’est aussi celui qui envoie les flèches. Dès le premier jour des débats en séance à l’Assemblée, avec sa formule « c’est la réforme ou la faillite », il a donné le ton dans un discours très offensif. Contre la droite ? « Nous voilà à l’heure ou sur l’intérêt électoral, il faudra faire primer l’intérêt général […], (aller) contre la popularité de l’instant ». Contre la gauche ? « Avant d’être un parti d’opposition, vous êtes un parti d’imposition, vous ne pensez qu’à une seule chose, taxer les Français ». Et ce n'est pas fini. Le 15 février, décidément très à l’aise et maître de l’espace, il se tourne vers la Nupes, « le camp de l’obstruction », puis vers le RN, « le camp de la diversion », enfin vers les siens, « le camp de la protection ».

« J'ai cherché à ne pas être uniquement sur la défensive mais aussi à être offensif pour mettre l’opposition, notamment la Nupes, sur la défensive sur certains sujets. » De quoi réveiller une majorité parfois un peu atone, et Gabriel Attal ne cache pas que ça faisait partie du plan, pour le plus grand plaisir des députés macronistes. Ce n’est pas du fan service, mais presque. « C’est notre puncheur !, se réjouit Nadia Hai, députée Renaissance (RE) des Yvelines. Il excelle par ses prises de parole, à chaque fois, il met un coup là où ça fait mal. » « Derrière mes interventions, il y avait des arguments de fond, qui démontraient l'impact concret de leurs propositions sur les Français. Et j'avais aussi l’optique que les parlementaires puissent s’en saisir après localement, dans les médias. C'est utile pour tout le monde », dit même Gabriel Attal. C’est cadeau.

Son attitude a en tout cas fait contraste avec celle d’Olivier Dussopt. Très technique, peu charismatique, le ministre du Travail est souvent jugé « anesthésiant » par les oppositions. Des oppositions – surtout à gauche – qui ont d'ailleurs bien plus attaqué Olivier Dussopt que Gabriel Attal, presque épargné. « Je suis content de vous voir car au moins vous, vous répondez à nos questions », lui a concédé l’insoumis Antoine Léaument dans l’Hémicycle. « Je suis sûr que vous aussi, vous avez envie de passer plus de temps avec nous », a ajouté, sur son habituel ton badin, le député LFI Hadrien Clouet, qui l’a croisé à Science Po.

« Mauvaise foi absolue »

« Il est fort, il sait répondre et taper », remarque un député insoumis. Une aubaine pour un dirigeant insoumis : « Lui a un peu d’épaisseur, il offre des prises, les autres sont ectoplasmiques. » « C’est un bon débatteur, on sent qu’il aime être à l’Assemblée, il est habile, note la présidente du groupe écologiste, Cyrielle Châtelain. Mais c’est quand même mieux quand c’est appuyé sur des faits ! » Sur le fond, la gauche dans son ensemble lui reproche « une mauvaise foi absolue », toujours d’après l’écolo. « Au moins il cherche des manières de contre-argumenter. Il fait de la politique, au moins le débat est clair, on à faire à un vrai choix économique et de société droite-gauche. »

Remobiliser les troupes, attaquer le camp d’en face... Voilà sans doute la fonction d’un ministre « politique », par opposition à des membres du gouvernement venus de la société civile, avec un profil plus expert, plus technicien. « Franchement, heureusement qu’on l’a, sur les retraites et sur le reste », explique un conseiller gouvernemental admiratif du « spécimen ». Il y a Darmanin, Le Maire, Véran, mais sinon, la macronie manque de ce type de profils. « Avoir des gens venus de la société civile, c’est une raison du succès d’Emmanuel Macron en 2017. Mais le revers de la médaille, c’est que ces ministres arrivent peut-être plus difficilement à porter politiquement ce qu’on fait », souffle l’entourage de Gabriel Attal.

« Là où il est ''smart'', c’est qu’il arrive à rendre tous les sujets budgétaires », note le conseiller cité plus haut. « Le fait est que l’argent, c’est le nerf de la guerre », justifie tout en modestie le ministre. « C’est important, dans cette période très politique, d’avoir des ministres capables de monter sur des sujets qui marquent l’opinion », croit le député RE des Français de l’étranger Pieyre-Alexandre Anglade. « Faut pas se priver de ses qualités même si ce n’est pas directement sur son portefeuille », ajoute Nadia Hai.

Voyez avec la direction

C’est précisément ce qui peut crisper certains de ses collègues. « Il doit être un peu vigilant, prévient un conseiller ministériel. Son activisme peut avoir un côté agaçant ou frustrant pour ses collègues. » « Il peut y avoir de la jalousie… Je ne suis pas né de la dernière pluie, même si je suis jeune, je sais comment ça marche, la politique », balaye Attal, pas encore 34 ans. « Il ne prévient pas toujours quand il monte sur tel ou tel sujet », affirme le même conseiller. Toujours aussi déconcertant de sérénité, Gabriel Attal est catégorique : « Je ne suis jamais monté sur un sujet sans que ce soit non seulement validé mais souvent demandé par ma hiérarchie. »

Le débat sur France 2 sur les retraites face à Clémentine Autain, Jordan Bardella et Éric Ciotti ? « Je n’étais pas particulièrement en demande… » Le 20 Heures de TF1, un rendez-vous statutaire, qui plus est pour un jeune ministre qui monte ? Pas plus. Gabriel Attal était en revanche absent de la conférence de presse de présentation de la réforme des retraites. « J’étais annoncé, finalement ça ne s’est pas fait parce qu’encore une fois, je ne suis pas spécialement en demande. Mais quand on a besoin de moi, je réponds. »

Requins

A l’écouter, Gabriel Attal se laisse donc porter par les évènements, sans autre volonté que celle de dépanner. « C’est un peu ça, quand même ! », ose-t-il. Mais le bon soldat souligne, l’air de ne pas y toucher, ses médailles gagnées au combat. Affaire Benalla : « Je n’étais que député, il n’y avait pas grand monde pour aller sur les plateaux. Quand on me posait la question, je répondais. » Crise des « gilets jaunes » : « Emission spéciale sur France 2 avec Jean-Luc Mélenchon, personne n’a voulu y aller au gouvernement, je me retrouve moi, dernier dans l’ordre protocolaire, devant 6 millions de téléspectateurs en prime. »

Gabriel Attal veut faire d’une « marque de fabrique » son attitude de loyal lieutenant « qui ne s’est jamais dérobé quand c’était difficile ». Et sur les retraites, « une réforme difficile », si sa « hiérarchie » lui demande de s’impliquer, il ne va « pas faire les choses à moitié ».









Moins dupe mais tout aussi laudateur, un conseiller de la macronie voir en Gabriel Attal un « excellent stratège, fascinant dans sa détermination, dans sa loyauté et dans son envie de tout déchirer ». Idem pour son entourage, animé, d’après cette source, de cette « même envie de tout défoncer » : « Son équipe, c’est sa force. Il a des ''sharks'' autour de lui. »

Si on veut bien croire en sa loyauté envers le président de la République, toute cette stratégie n’est peut-être pas là que pour la beauté du geste. Depuis son bureau de Bercy, où il domine la Seine, on prête à l’élu des Hauts-de-Seine des ambitions pour les municipales de 2026 à Paris. « Je ne prépare pas de campagne, pas de candidature », assure celui qui « [s’]interdit de [se] poser la question » pour rester focus sur le budget. Mais, mais… vous savez ce que c'est, si jamais on lui demande...