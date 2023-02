Répondant à l’appel des partenaires sociaux, Élisabeth Borne a promis, ce lundi, de transcrire dans la loi un accord conclu entre syndicats et patronat sur le « partage de la valeur ». Il généraliserait les dispositifs d’intéressement ou participation dans les entreprises.

« J’en prends l’engagement au nom du gouvernement : nous respecterons le compromis trouvé entre les partenaires sociaux et nous proposerons la transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi », a déclaré la Première ministre, en qualifiant cet accord de « très riche » et d'« historique » pour les PME.

Elle s’exprimait devant plusieurs ministres et le parti présidentiel Renaissance, lors d’une convention sur ce thème, dans les locaux parisiens de Qonto, start-up qui propose notamment des services financiers à destination des petites entreprises.

Cet accord, qui s’étend à toutes les entreprises de plus de 11 salariés et devrait figurer dans le projet de loi sur le « plein-emploi » prévu au printemps, est ouvert à la signature des organisations syndicales et patronales jusqu’à mercredi. Deux syndicats, la CFDT et la CFTC, ont déjà annoncé leur intention de le signer.

Renouer le dialogue social

« Cet accord, c’est d’abord la preuve que, malgré le contexte [du conflit sur la réforme des retraites], le dialogue social continue et porte ses fruits », s’est réjouie la cheffe du gouvernement. Élisabeth Borne a toutefois souhaité que les propositions attendues de Renaissance, si elles sont émises d’ici « l’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel en 2025 », soient « fidèles à l’accord et recueillent l’approbation de l’ensemble des parties signataires ».









Le patron des députés MoDem, Jean-Paul Mattei, auteur d’un amendement rejeté par l’exécutif pour taxer davantage les « super-dividendes », a jugé « essentiel de coller le plus possible » à l’accord des partenaires sociaux, tandis que Louis Vogel (Horizons) a plaidé pour « une individualisation plus grande » des dispositifs d’intéressement.