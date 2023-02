Réforme des retraites EN DIRECT : La motion de censure du RN examinée après minuit…

14h04 : Clémentine Autain demande aux Insoumis de ne pas « tomber dans la surenchère »

La députée insoumise Clémentine Autain demande à LFI de ne pas « tomber dans la surenchère ou la caricature » alors que les milliers d’amendements et les incidents de séance provoquent la controverse. « Je nous crois plus utiles et performants quand nous sommes forts sur le fond, percutants et rassembleurs sur la forme, que dans l’excès de nos mots ou nos gestes », estime-t-elle dans un entretien à L’Express publié vendredi.

« Nous portons la colère dans l’hémicycle, et il le faut », poursuit Clémentine Autain. Mais « il y a une ligne de crête à tenir : assumer l’aspérité et la passion sans tomber dans la surenchère ou la caricature ». « Certaines images et certaines paroles n’ont pas la même portée quand on porte l’écharpe tricolore de député », ajoute l’élue de Seine-Saint-Denis. Elle fait référence au tweet de Thomas Portes où il pose avec un ballon à l’effigie d’Olivier Dussopt, qui a entraîné son exclusion de l’Assemblée nationale pour 15 jours, et à Aurélien Saintoul qui a taxé le ministre « d’assassin » avant de s’excuser.