Ce fut long mais c’est arrivé : le gouvernement a été battu sur une des mesures de sa réforme des retraites, sur l’index senior, compris dans l’article 2. Mais avant 23h30 et l’heure du vote, la journée de l’Assemblée nationale avait déjà été bien remplie. 20 Minutes a passé la journée au palais Bourbon et vous en fait le résumé.

L’article 2 retoqué

Ce n’est pas un article clé de la réforme des retraites. Il ne s’agit « que » de l’index senior, censé, d’après le gouvernement, inciter les entreprises en embaucher ou ne pas licencier des personnes de plus de 55 ans. Sauf que le dispositif n’est pas contraignant sur le fond. Il n’en reste pas moins que voir le gouvernement battu sur une partie de son projet majeur est un évènement politique. Mardi soir il a même été largement battu : 256 contre, 203 pour. Cette fois, Les Républicains ont complètement lâché le gouvernement. Quand la gauche voit dans l’index senior une coquille vide, la droite y voit une trop grande contrainte pour les entreprises.

De quoi fragiliser la coalition avec LR pour l’adoption de la réforme ? « Ça ne sera pas le même vote », rassure le député Renaissance Mathieu Lefèvre. Seulement, même sans les votes contre des députés et députées LR, l’article aurait été rejeté. Si la Nupes a fait quasiment le plein, il a manqué une cinquantaine de voix du côté de la majorité. Pas de quoi renverser le vote « mais c’est quand même significatif », croit Éric Coquerel, député LFI, qui voit là « une victoire évidente » des oppositions. « C’est comme ça, ce n’est pas un drame », lâche, agacé, le député MoDem Erwan Balanant, à la sortie de la séance.

500 millions pour dépanner

Les questions au gouvernement sont rarement l’occasion de grosses annonces de la part du gouvernement. Alors forcément on a été assez surpris quand, à une question de la LR Véronique Louwagie, Élisabeth Borne, elle-même, a annoncé un geste sur les carrières longues - cheval de bataille d’Aurélien Pradié et des frondeurs LR. La Première ministre a annoncé que les salariés éligibles au dispositif carrière longues, c’est-à-dire ayant commencé à travailler avant 21 ans, n’auraient pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite, dès lors qu’ils auront atteint l’âge de départ anticipé requis. Dans le projet initial, certains salariés devaient cotiser 44 ans.

Problème : mardi soir, sur LCI, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, a expliqué qu’il manquait 500 millions d’euros pour financer cette mesure. En coulisses, le gouvernement a eu les pires peines du monde à expliquer ce que changeait cette mesure par rapport aux annonces d’Élisabeth Borne il y a deux semaines dans le Journal du dimanche. Bref, on se demande si l’annonce de mardi après-midi n’était pas un brin improvisée. Improvisée en vue de retourner le vote des LR sur l’article 2 ? D’après nos informations, le gouvernement savait dès la mi-journée qu’il allait être battu. Peine perdue.









Obstruction de droite

Lundi soir, la Nupes a décidé de retirer en bloc ses amendements restants – plus de 1.000 - sur l’article 2 de la réforme des retraites. L’idée : accélérer un peu le mouvement des débats. « Et qu’est-ce qu’on a eu ? Un tunnel d’amendements de droite ! », ironise le député LFI Hadrien Clouet. Effectivement, on n’a pas vu l’accélération attendue. On a passé un temps fou sur des amendements LR visant à changer l’expression « salariés âgés » en « salariés senior »…

On a aussi vu la majorité largement étaler ses prises de parole, pourtant rares d’habitude, multiplier les demandes de scrutin public alors que c’est plutôt une demande des oppositions d’habitude… C’est technique, mais ce sont des méthodes bien connues d’obstruction pour ralentir les débats. Olivier Marleix, président du groupe LR, défend le droit d’amendement des siens. A la Nupes, on insiste auprès des journalistes pour pointer que l’obstruction peut venir de la droite et de la majorité. « L’obstruction aujourd’hui elle est 100 % de votre côté ! », s’est même emporté François Ruffin dans l’hémicycle mardi soir, alors qu’on végétait sur la question – clé – de l’application de l’index senior aux clubs de football professionnel.

Assassins de l’Assemblée

Au lendemain de l’incident de séance provoqué par le député LFI Aurélien Saintoul, qui a accusé Olivier Dussopt, le ministre du Travail, d’être un « assassin », l’évènement était encore dans toutes les têtes. Le MoDem, membre de la majorité, « triste » et « inquiet » y est longuement revenu, tout en gravité : « On a franchi l’infranchissable hier, a notamment assuré le député du Loir-et-Cher, Philippe Vigier. Ce mot restera gravé dans l’histoire du Parlement. » Vraiment ? Rien que ces dix dernières années, deux députés ont insulté en séance un de leur collègue « d’assassin », comme l’a noté le journaliste Pierre Januel.

Un UMP lors du débat sur le mariage pour tous en 2013 et, en 2019, un député… MoDem. Dans les deux cas, aucune sanction n’a été prononcée. Ebahi qu’on lui rappelle ce précédent dans les rangs du groupe, Erwan Balanant tente quand même une parade : « Non mais c’était dans le compte rendu ! Ils mettent tout dans le compte rendu, ce n’était pas du tout dans une intervention structurée ! » Le député du Finistère invite à remettre cet « assassin » là « dans son contexte ». Nuance !