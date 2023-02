Le député LFI Aurélien Saintoul a accusé lundi le ministre du Travail Olivier Dussopt d’être un « imposteur » et un « assassin », provoquant aussitôt une suspension de séance à l’Assemblée lors de débats déjà houleux sur les retraites

Aurélien Saintoul a reproché au ministre d’avoir « menti » sur le nombre de morts au travail, en le taxant également de « félonie ».

En début de séance, Olivier Dussopt avait déclaré qu’il y a « 650 décès par an au travail, un chiffre relativement stable. Chaque mort est un mort de trop ». Aurélien Saintoul l’a interpellé plus tard en l’accusant de mentir, en mentionnant des chiffres en augmentation, avec « 150 veufs et orphelins » en plus. Des cris ont retenti et Olivier Dussopt a quitté l’hémicycle durant la suspension, a constaté l’AFP.





"Vous êtes un imposteur et un assassin", lance @A_Saintoul (LFI) à @olivierdussopt, provoquant les protestations outrées de la majorité. Suspension de séance.#Retraites #RéformeDesRetraites #DirectAN pic.twitter.com/00ujuLES5C — LCP (@LCP) February 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le député LFI présente ses excuses, Dussopt « ne pardonne pas »

« Il est inacceptable, inenvisageable que l’on continue dans cette escalade verbale. On ne peut en aucun cas traiter le ministre Olivier Dussopt d’assassin dans l’enceinte de cet hémicycle », a dénoncé la présidente des députés Renaissance Aurore Bergé, qui veut des « excuses ». Plusieurs responsables d’opposition de gauche comme de droite ont demandé des excuses au député LFI.

Le député LFI Saintoul a présenté des « excuses publiques » au ministre du Travail. Olivier Dussopt « entend » mais « ne pardonne pas ».

Plus d’informations à venir sur 20Minutes.fr…/…