Vendredi, l’Assemblée nationale a exclu pour 15 jours le député LFI Thomas Portes, auteur d’un tweet polémique sur Olivier Dussopt qui a provoqué la colère de la majorité présidentielle dans l’hémicycle.

Sous les protestations des insoumis, les députés se sont prononcés par un vote assis-debout, après une réunion du bureau de l’Assemblée qui avait proposé cette sanction. Il s’agit de la sanction disciplinaire la plus sévère pour les députés. La « censure avec exclusion temporaire », peine disciplinaire la plus sévère pour les députés, entraîne une interdiction de paraître au Palais-Bourbon pendant quinze jours de séance, et la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire pendant deux mois

Les débats sur la réforme des retraites doivent reprendre dans la soirée.

Plus d’informations à venir sur 20Minutes.fr../..