Si elle est visuellement impressionnante, la condition qui touche Edouard Philippe n’a rien de grave. L’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron, aux manettes pendant les premiers mois de la crise sanitaire en France, perd ses poils. Il n’a plus de sourcils, presque plus de moustache, commence à voir sa barbe et ses cheveux tombés. « Je suis atteint de ce que l’on appelle l’alopécie », explique-t-il à BFM TV. « C’est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux. C’est une perte de la pilosité, cela n’est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave », précise-t-il.

« J’en souffre à 52 ans, perdre ses cheveux à 52 ans ce n’est pas un sujet mais il y a des gens qui sont frappés d’alopécie à 15 ans, poursuit le maire du Havre. Un adolescent, une adolescente frappée d’une alopécie à 15 ans ce n’est pas du tout la même histoire. C’est facile pour moi, j’ai de la chance. La chance de pouvoir dire à ceux qui souffrent d’alopécie que l’essentiel ce n’est pas la façon dont on les regarde c’est ce qu’ils sont. »









Quelles sont les causes de l’alopécie ? Les médecins « m’ont dit que ça pouvait être le stress, c’est peut-être le stress », répond Edouard Philippe. « Mais peut-être que ça serait arrivé même si je n’avais pas été Premier ministre et que j’étais resté maire du Havre pendant trois ans. » « Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles en France, relativise-t-il. J’ai les sourcils qui sont tombés. Ça ne m’empêchera pas d’essayer de faire de mon mieux, ça ne m’empêche pas d’essayer d’être extrêmement ambitieux pour ma ville, pour mon pays. »