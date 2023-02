Une première partie mandat qui ne séduit pas les Lyonnais. Selon un sondage Ipsos, réalisé pour le site LyonMag (très souvent critique envers la municipalité) et publié mercredi, deux tiers des habitants se disent « mécontents » de l’action menée par Grégory Doucet, le maire EELV de Lyon. Plus précisément 67 %.

Entre les 9 et 12 janvier, 1.082 personnes ont été interrogées sur Internet afin de connaître leurs opinions. Parmi elles, seuls 19 % s’estiment « satisfaites » - principalement des administrés écologistes - et 14 % ne se sont pas prononcées.

La gauche pas totalement convaincue

Si, sans surprise, les électeurs de droite pestent très majoritairement contre l’action conduite par la municipalité (95 % d’insatisfaits chez les LR, 81 % au RN et 75 % chez LREM), les électeurs de gauche ne sont pas convaincus pour autant. Seulement 26 % des sympathisants socialistes approuvent la politique menée alors que plus de la moitié (53 %) se déclare « insatisfaite ». Dans les rangs de La France insoumise, les avis sont plus tranchés : 36 % des électeurs sont « satisfaits » tandis que 37 % ne le sont pas. Enfin, 67 % des écologistes sont emballés.









Résultat, un sondé sur quatre (26 %) souhaiterait que Grégory Doucet - qui n’a pas fait de mystère sur son désir de se représenter en 2026 - rempile pour un second mandat, alors que 46 % sont farouchement opposés à cette idée. Là encore, les avis sont très tranchés au sein des sympathisants de gauche puisque le sondage révèle qu’un peu plus de la moitié d’entre eux (54 %) souhaite reconduire l’élu à l’Hôtel de Ville.

Les actions en matière de vie culturelle et de végétalisation saluées

Concernant les indicateurs, si globalement les Lyonnais apprécient la qualité de vie en ville (73 %), deux tiers - dont 44 % des électeurs de gauche - estiment, en revanche, qu’elle s’est « nettement détériorée » au cours « des trois dernières années ». En cause : la sécurité, le stationnement, la circulation et la propreté.

Le maire de Lyon qui « bénéficie d’une très bonne notoriété » pourra néanmoins se consoler en observant que ses actions menées en faveur de la vie culturelle sont approuvées par 65 % des sondés. Et que 61 % des Lyonnais apprécient positivement les opérations de végétalisation.