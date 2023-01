Johanna Rolland, maire de Nantes, devient numéro 2 bis du PS

Elle devait devenir secrétaire nationale adjointe, soit numéro 2 du PS, derrière Olivier Faure. Finalement, Johanna Rolland, maire de Nantes, partagera ce rôle avec le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, nommé, comme elle, premier secrétaire délégué, une sorte de numéro 2 bis. C’est ce qui ressort de l’accord entériné samedi à l’issue du congrès national du Parti socialiste à Marseille.

Agée de 43 ans, Johanna Rolland est l’un des plus proches soutiens du premier secrétaire Olivier Faure, défenseur de l’alliance de gauche Nupes. « On ne peut pas être pour la Nupes et en même temps contre la Nupes », considérait-elle il y a quelques jours au sujet de Nicolas Mayer-Rossignol qui, lui, exprimait sa réticence vis-à-vis du rapprochement avec La France insoumise. « L’esprit de responsabilité nous a conduits au rassemblement dans la clarté », estimait la Nantaise samedi soir.





🌹L'esprit de responsabilité nous a conduit ce week-end au rassemblement dans le clarté. Le @partisocialiste a un premier secrétaire, @faureolivier, une majorité, une orientation claire, une direction que je rejoins avec @NicolasMayerNMR. pic.twitter.com/clFyoNM1KO — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) January 28, 2023



Élue maire à seulement 34 ans, Johanna Rolland dirige la ville de Nantes et sa métropole depuis 2014 au sein de majorités plurielles comprenant, notamment, plusieurs élus écologistes. Un attelage parfois compliqué présentant des similitudes avec la nouvelle direction du PS. Cette partisane de la « social-écologie », à qui Emmanuel Macron avait proposé un grand ministère en 2020, est aussi la présidente de France Urbaine, association regroupant près de 2.000 grandes villes et collectivités. Elle codirigeait la campagne d’Anne Hidalgo lors de l’élection présidentielle 2022.









« Je ne suis pas de ceux et celles qui désertent devant la difficulté », a expliqué Johanna Rolland, qui entend « contribuer à la reconstruction » du PS. Cette prise de responsabilité nationale est vivement critiquée par les élus de l’opposition nantaise de droite qui craignent que l’édile soit moins impliquée pour sa ville. Elle ne fait pas non plus l’unanimité au sein des socialistes de Loire-Atlantique. Les militants de ce département avaient voté la semaine dernière en faveur du projet défendu par Nicolas Mayer-Rossignol, plaçant le tandem Faure-Rolland en minorité.