Nicolas Dupont-Aignan veut refonder certaines alliances sur l’échiquier politique. L’ex-candidat souverainiste à la présidentielle a pour cela déclaré samedi espérer former une « coalition des patriotes » avec Marine Le Pen, Florian Philippot, Jean Lassalle et le philosophe Michel Onfray.

« L’union des droites n’est pas possible, puisque Macron représente une droite libérale avec Les Républicains. (…) Mais en revanche l’union, la coalition des patriotes de droite bien sûr, de gauche, et de ceux qui sont ni de droite ni de gauche et qui sont les 99 % de la France » est souhaitable, a-t-il déclaré devant le conseil national de son parti, Debout la France.

DLF « n’y arrivera pas » seul

Évoquant « une nouvelle démarche », le député non-inscrit a jugé que l’enjeu était, autour du projet d’une « indépendance reconstruite », de « faire une coalition parce que nous tout seuls, Debout la France, on n’y arrivera pas ».

Nicolas Dupont-Aignan avait obtenu 2,06 % des voix au premier tour en 2022, pour sa troisième candidature à l’élection présidentielle. En 2017, il avait conclu un accord à l’issue du premier tour avec Marine Le Pen, cette dernière annonçant qu’elle le nommerait à Matignon si elle était élue. De nombreux cadres de Debout la France ont depuis rejoint le Rassemblement national, notamment en amont de la présidentielle de 2022.

Laurent Wauquiez critiqué

Pour mener à bien son idée, Nicolas Dupont-Aignan a en outre expliqué contacter ses « partenaires » pour leur expliquer que « les Français disent "je ne comprends pas, Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Philippot dit la même chose. Monsieur Onfray, qui vient de la gauche, dit la même chose. Monsieur Lassalle, à sa façon, dit la même chose. Madame Le Pen parfois, souvent, dit la même chose. Monsieur (Laurent) Wauquiez parfois dit la même chose, mais fait exactement l’inverse" ».

« Je persiste à penser que si le monde politique avait un peu de courage, il voterait une motion de censure contre ce gouvernement ignoble qui est en train de détruire la France », a-t-il insisté, jugeant possible qu’en cas de dissolution « une grande coalition patriote pourrait remporter la majorité à l’Assemblée nationale. »