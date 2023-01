Plus d’un million de manifestants ont protesté jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites portée par le gouvernement. Une préoccupation majeure pour l’Elysée alors que l’examen du texte va débuter à l’Assemblée nationale.

Pour tenter d’allumer des contre-feux médiatiques, le service communication du président a organisé une rencontre entre Emmanuel Macron et dix éditorialistes de la presse parisienne.

« Une rencontre en toute discrétion. On y trouve Guillaume Tabard (Le Figaro), Dominique Seux (France Inter, Les Echos), Françoise Fressoz (Le Monde), Nathalie Saint-Cricq (France Télévisions)… L’objectif de l’Elysée, c’est qu’Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux dix journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle influe dans l’opinion et pourquoi pas l’influence », relate la journaliste Eve Roger dans l’émission « C’est médiatique » sur France 5.

Des éléments de langage repris

Mais les participants étaient tenus de respecter une condition lors de ce déjeuner : ils ont pour ordre de ne pas dire qu’ils ont vu Emmanuel Macron. Et surtout, de ne pas citer le président.

Résultat, quelques heures après le déjeuner de nombreux « propos du président sont repris dans la plupart des médias invités », note Eve Roger.

⚡🇨🇵INFO -48h avant la grande mobilisation contre les retraites, 10 éditorialistes ont été reçus par E.Macron. Objectif de l'Élysée : influencer l'opinion avec ses éléments de langage. Le deal : les éditorialistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu le PR. Décryptage de la #compol. pic.twitter.com/jgcqrZIRCr — Brèves de presse (@Brevesdepresse) January 23, 2023



L’élément de langage d’Emmanuel Macron, qui dit ne pas croire à « la victoire de l’irresponsabilité », est repris par tous les médias présents au déjeuner, sans citer le président.

« Les journalistes prennent des libertés avec la vérité, ce qui ne manque pas de poser des questions éthiques », conclut Eve Roger. Le déjeuner lui, ne restera pas longtemps secret. La newsletter Politico, lue par 40.000 personnes, en a dévoilé son existence quelques heures après.