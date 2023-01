Après une nuit chaotique pendant laquelle les deux finalistes ont revendiqué la victoire, c’est finalement le premier secrétaire sortant qui a été réélu à la tête du Parti socialiste. Olivier Faure et son rival Nicolas Mayer-Rossignol ont chacun revendiqué, dans la nuit de jeudi à vendredi, avoir remporté le scrutin. Mais le PS a annoncé vendredi matin la victoire d’Olivier Faure avec 50,83 % des voix.

« 23.759 votes ont été exprimés à l’occasion de ce scrutin (…), Olivier Faure a obtenu 12.076 des voix soit 50,83 % des suffrages exprimés, Nicolas Mayer-Rossignol a obtenu 11.683 voix soit 49,17 % des suffrages exprimés », indique dans son communiqué le parti, qui acte ainsi un écart de seulement 393 voix entre les deux candidats.

Ce score s’appuie sur les résultats issus des fédérations et transmis à la commission d’organisation du congrès. Les deux camps s’accusent mutuellement d’irrégularités dans les votes et ont annoncé des recours et demandes d’annulations de vote dans des sections. « Les résultats définitifs seront proclamés à l’issue du vote des délégués du Congrès de Marseille qui se tiendra les 27, 28 et 29 janvier 2023 », précise le PS.

Nicolas Mayer-Rossignol continue de contester la victoire de son rival. « Le choix des militants doit être respecté, l’unité du Parti socialiste préservée. Je demande que la commission de récolement soit réunie. Sans elle aucun résultat ne peut évidemment être proclamé. J’appelle à l’apaisement et au rassemblement. Les Français nous regardent », a-t-il partagé sur les réseaux sociaux, quelques minutes après l’annonce de la victoire d’Olivier Faure par le PS.

Le maire de Rouen demande par ailleurs « l’annulation d’un certain nombre de résultats », en raison de contentieux, notamment dans la section de Liévin (Pas-de-Calais, environ 300 voix). Surveillants de scrutin non autorisés à entrer dans des bureaux de vote, bourrage d’urnes : les deux camps se sont accusés de nombreuses « irrégularités » dans les votes. Le vainqueur doit être officiellement intronisé lors d’un congrès dans une semaine à Marseille.