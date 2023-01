Il va falloir demander la VAR. Le sortant Olivier Faure et son rival Nicolas Mayer-Rossignol ont chacun revendiqué, dans la nuit de jeudi à vendredi, avoir remporté le scrutin désignant le prochain Premier secrétaire du Parti socialiste.

Les militants « ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance et en faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette grande formation politique », a déclaré Olivier Faure, tandis que Nicolas Mayer-Rossignol proclamait pour sa part « un scrutin victorieux » et « 53,47 % des voix sur 90 % de bulletins dépouillés », un « écart pas rattrapable » selon lui.