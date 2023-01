Sur la réforme des retraites, l’exécutif peut compter sur Gérard Larcher. À l’occasion de ses vœux aux sénateurs mardi, le président LR du Sénat a tout de même reconnu que « la France de janvier 2023 est une France qui s’interroge, qui doute parfois ».

« Il y a les réformes qui se profilent, je les juge personnellement nécessaires, même si certaines susciteront des mobilisations sociales et des débats passionnés », a-t-il développé en présence de la Première ministre Elisabeth Borne, citant la réforme des retraites.

« Il nous faudra échapper aux postures, aux blocages, pour répondre aux inquiétudes et aux questions, nombreuses, de nos concitoyens », a déclaré Gérard Larcher, rappelant que la réforme envisagée par le gouvernement n’est « pas très éloignée de ce que propose avec constance et dans un esprit de dialogue la majorité sénatoriale depuis quatre années ». « Non, le Parlement n’est pas une ZAD ! Il peut parfois être un lieu de débats passionnés mais il doit être aussi le lieu du discernement et de la raison », a-t-il souligné.

Selon le président du Sénat, l’exécutif ne doit cependant pas s’arrêter au dossier des retraites. Il a ainsi appelé le gouvernement à engager « sans tarder » des réformes structurelles, évoquant « la maîtrise de notre dépense publique, l’école », ou le système de santé, « qui est sans doute l’une des premières préoccupations de nos concitoyens et de nos élus ».

Demande d’une « grande loi de décentralisation »

Il a aussi appelé de ses vœux une « grande loi de décentralisation et de libertés locales ». « Ce n’est pas que d’un texte de répartition nouvelle de compétences, de réorganisation de l’État (…) dont nous avons besoin, c’est plus que cela ! ». « C’est à une nouvelle architecture de la responsabilité et de la décision que j’appelle : cela s’appelle liberté, cela rompt avec la verticalité », a-t-il poursuivi.

Gérard Larcher a en outre précisé que le groupe de travail sur la décentralisation et les libertés locales installé en octobre dernier au Sénat publiera ses conclusions « au printemps ». « Il semble que la réforme de nos institutions soit de nouveau à l’ordre du jour au cours de ce quinquennat. Nous y sommes prêts », a-t-il encore affirmé, indiquant qu’un groupe de travail transpartisan a été créé au Sénat. Mais « attention à la juste représentation des territoires et au respect de nos équilibres constitutionnels », a-t-il enfin mis en garde.