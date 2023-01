Il a fait toutes ses classes au Parti socialiste, auprès des cadres marseillais, du conseil général dirigé alors par Jean-Noël Guérini au conseil régional présidé par Michel Vauzelle, jusqu’aux plus hautes sphères de l’Etat aux côtés de la ministre Marie-Arlette Carlotti. Ce mardi, lors de sa conférence de presse de rentrée, le maire de Marseille Benoît Payan a confirmé son éloignement du parti à la rose.

La politique c’est aussi l’amitié. Merci de ton soutien de toujours @BenoitPayan.

Alors que les militants socialistes sont appelés à élire leur prochain Premier secrétaire, l’un des deux candidats encore en lice et actuel Premier secrétaire, Olivier Faure, a remercié Benoît Payan pour son soutien dans un tweet publié pendant cette conférence de presse. Interrogé sur ce tweet, le maire a précisé sa position vis-à-vis de son parti d’origine.

Un congrès du PS à la fin du mois

« Je ne vote pas au Parti socialiste puisque je ne suis plus adhérent du Parti socialiste, rappelle Benoît Payan. Ça a été mon parti pendant très longtemps. C’est la vision de ma pensée. Mais j’ai fait le choix, de là où je suis, de n’appartenir à aucun parti. Et pour autant, je suis l’actualité politique de mon pays et de ma famille politique. Je ne crois pas à la bataille des chefs, des chapelles. Je ne crois pas à la division. Et donc, aujourd’hui, au Parti socialiste, il y a une voix qui constitue à mon avis le sens de l’Histoire et le sens de l’union. Et en effet, elle recueille l’adhésion de ma pensée. »









Benoît Payan a indiqué qu’il serait présent et qu’il prendrait la parole lors du prochain congrès du PS qui se tiendra à Marseille du 27 au 29 janvier prochain. La ligne pro-Nupes, promue par Olivier Faure, a terminé vendredi en tête du vote des socialistes mais son challenger Nicolas Mayer-Rossignol, qui a reçu le soutien de la troisième candidate Hélène Geoffroy, espère encore l’emporter le 19 janvier.