Le Rassemblement national en Gironde tient son nouveau patron. Après six ans et demi à la tête de la fédération, Edwige Diaz devenue députée et vice-présidente du parti, passe la main pour des raisons « statutaires et réglementaires », et c’est Jimmy Bourlieux qui lui succède, candidat malheureux aux dernières législatives dans la dixième circonscription (14,5 %).

A 29 ans, celui qui occupe déjà le poste de secrétaire général du RN au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, après avoir été celui du groupe RN à la région Bretagne pendant six ans, et d’assistant parlementaire de la députée Caroline Colombier (Charente), entend lancer rapidement le chantier des élections municipales de 2026.

« Entrer dans les conseils municipaux métropolitains »

« Nous nourrissons énormément d’ambition pour ces élections, avec un objectif très clair : entrer massivement dans les mairies et surtout en prendre, annonce Jimmy Bourlieux. En 2020, nous avions déjà réalisé une belle performance en Gironde en présentant 25 listes, l’objectif est d’en faire plus, dans beaucoup de territoires. » Et pas seulement dans les secteurs ruraux où le RN est traditionnellement implanté.

Les scores de ses candidats aux dernières législatives sur le bassin d’Arcachon et sur certaines parties de la métropole de Bordeaux, font tourner les têtes des cadres du parti. « Nous allons regarder le bassin d’Arcachon de très près, confirme le nouvel homme fort du RN en Gironde, tout comme Mérignac et Pessac, des territoires où nous sommes en progression. » Edwige Diaz concède que « l’on a été un peu trop absent des métropoles la dernière fois. » « Mais si l’on regarde les scores de Pessac qui ont considérablement augmenté, il y a de grandes villes sur lesquelles on souhaite travailler sérieusement, poursuit-elle. Il faut qu’on rentre dans les conseils municipaux métropolitains. »

« Nous voyons émerger de nouveaux profils »

Problème : le Rassemblement national souffre depuis des années d’une profondeur de banc, pour emprunter au registre sportif, insuffisante pour présenter des listes en grand nombre. « Nous avons enregistré plus de 15.000 adhésions durant la campagne interne, dont 400 en Gironde, ce qui porte à 2.000 le nombre d’adhérents dans notre département, souligne Edwige Diaz. C’est désormais la cinquième fédération de France. »

La députée de la onzième circonscription, qui travaille à « l’institutionnalisation » du parti, assure « sentir un déclic. » « Nous voyons émerger de nouveaux profils parmi nos adhérents : de hauts cadres de la fonction publique, des chefs d’entreprise, des huissiers… Et beaucoup de femmes. » Le RN serait aussi approché selon Jimmy Bourlieux par « des conseillers, des adjoints, parfois des maires, qui sortent du bois. » S’ils ne sont pas tous étiquetés, il y aurait un certain nombre « d’anciens LR » assure le président de la fédération.









Tous auront-ils néanmoins la capacité de se présenter d’ici à trois ans ? « Nous allons mettre en place en interne une école des cadres, annonce Jimmy Bourlieux, pour répondre au souhait de Jordan Bardella que chacun de nos adhérents devienne un cadre du mouvement, ou un conseiller municipal, départemental, régional… » « Nous avons trois ans pour les former et en faire des candidats, poursuit Edwige Diaz. Nous avons des ambitions pour eux. »