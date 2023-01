Les quelque 300 adhérents de la fédération socialiste des Français de l’étranger sont les seuls à voter par vote électronique. Et seront les seuls à ne pas avoir leur mot à dire sur le nom du prochain Premier secrétaire du PS. Ils avaient commencé à voter depuis mercredi midi, afin de choisir le prochain texte d’orientation du parti, entre les textes de trois candidats : le Premier secrétaire sortant Olivier Faure, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, et la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy.

Leur vote a en effet annulé après une irrégularité constatée. Le vote des Français de l’étranger avait été confié à un prestataire extérieur, « neutre », mais « dans la journée de mercredi visiblement, il y a eu un bug technique exploité par quelqu’un », qui s’est traduit par « un vol de fichiers », indique la numéro 2 du parti Corinne Narassiguin, prévenue dans la nuit. Elle déplore « un acte de malveillance » et ne juge « pas normal qu’un tel fichier existe ».

« La direction du parti a échoué à organiser un vote sécurisé »

« On va poursuivre l’enquête », a-t-elle précisé, indiquant à ce stade n’avoir pas connaissance de votes frauduleux, mais l’ensemble du processus de vote a aussitôt été arrêté et annulé, d’autant que le listing a ensuite été envoyé à tous les adhérents. Selon Patrick Menucci, proche d’Hélène Geoffroy, un adhérent « est rentré dans le menu » de la plateforme du vote électronique et « a découvert un listing avec les noms, les identifiants, les mots de passe de tous les adhérents. Il a prévenu tout le monde ». « C’est grave, il y a une certaine suspicion. Comment et pourquoi une telle liste a-t-elle été faite ? », s’interroge-t-il.

« L'existence de ce document entache irrémédiablement la sincérité du vote », ont dénoncé les représentants fédéraux de la motion de Nicolas Mayer-Rossignol dans un communiqué, regrettant que « la direction du parti ait échoué à organiser un vote sécurisé ».









Le vote des adhérents de l’étranger ne pourra pas être intégré dans le résultat du vote national, attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. Le reste des quelque 41.000 adhérents socialistes sont eux appelé à voter ce jeudi entre 17 heures et 22 heures dans les locaux des sections. Les deux candidats dont les motions seront arrivées en tête seront départagés lors d’un deuxième tour le 19, avant un Congrès prévu du 27 au 29 janvier à Marseille.