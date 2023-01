Après le Modem, La France Insoumise et Les Républicains, c’est au tour du Rassemblement National de présenter ses textes à l’ordre du jour, à l’occasion de sa première « niche parlementaire » de son histoire. Ce jeudi, les députés marinistes défendront sept propositions de loi, avec en sujet phare le pouvoir d’achat, la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) et l’instauration d’un uniforme scolaire dans les écoles et collèges publics.

Mais au fait, c’est quoi une niche parlementaire ? 20 Minutes vous explique tout ce qu’il faut savoir sur cette journée si particulière pour les groupes d’opposition.

Qu’est-ce qu’une niche parlementaire ?

Aussi appelé « journée d’initiative parlementaire », ce dispositif constitutionnel permet aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires de promouvoir leurs textes à l’ordre du jour, ordinairement fixé par la Conférence des Présidents, en concertation avec le gouvernement.

Pour rappel, comme l'indique le site de l'Assemblée nationale, les groupes d’oppositions sont un ensemble de minimum 15 députés se déclarant contre la majorité Renaissance. Sont de l’opposition les groupes des Républicains, des Socialistes et apparentés - Nupes, des Ecologistes - Nupes, de La France insoumise - Nupes, de la Gauche démocrate et républicaine - Nupes, les députés Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires et, enfin les parlementaires du Rassemblement National. Ce jeudi marque la première niche du RN, car jamais depuis la création de ce dispositif, le parti de Marine Le Pen n’avait eu de groupe parlementaire. Seulement deux groupes sont considérés comme minoritaires - « des groupes qui ne se situent ni dans l’opposition, ni dans la majorité » - : le Mouvement Démocrate et apparentés et Horizons.

Tous ces groupes ont le droit à une seule niche parlementaire par session ordinaire, qui s’ouvre le premier jour ouvrable d’octobre et se termine le dernier jour ouvrable de juin. Une journée d’initiative parlementaire a lieu par mois. Les députés ont donc tendance à vouloir mettre le plus de textes possibles à l’ordre de ces séances.

A quand remonte la création de ces niches ?

C’est l’article 48 de la Constitution qui prévoit ce droit aux groupes d’opposition et minoritaires : « Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires. » Une précédente réforme constitutionnelle de 1995 avait créé ce droit mais les niches parlementaires telles qu’on les connaît aujourd’hui sont issues de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, conduite sous l’impulsion du président de la République de l’époque Nicolas Sarkozy. Dans la Constitution de 1958, aucune disposition n’avait été prise pour laisser un tel champ d’expression aux différents groupes.

Mais les dernières niches parlementaires en date ont un impact plus important qu’avant. Pour cause, jamais depuis 2008, l’exécutif n’avait disposé que d’une majorité relative au Parlement, permettant aujourd’hui des alliances transpartisanes au sein de l’Assemblée. Quelques victoires ont été acquises par les groupes d’oppositions lors des dernières niches : l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution pour LFI ou la création d’une juridiction spécialisée dans les violences conjugales pour les LR.

Quelles sont les limites de ces séances ?

Les journées d’initiative parlementaire sont l’occasion pour les partis d’opposition de valoriser leurs thèmes fétiches et de créer un débat qui n’aurait pas eu lieu en temps normal. LFI avait, par exemple, présenté un texte pour abolir la corrida, les Républicains avaient quant à eux choisi l’immigration et la sécurité comme thématique du jour.

Comme tous les jours, une séance publique commence à 9 heures et s’achève à minuit. Les parlementaires ont donc tout intérêt à ce que les débats se déroulent le plus rapidement possible. Or, stratégie peu éthique, certains groupes déposent des centaines d’amendements pour ralentir la tenue des discussions. En novembre, la cheffe des députés LFI Mathilde Panot a estimé que les parlementaires Renaissance avaient « franchi une ligne rouge », en prenant part « à l’obstruction » lors de la « niche parlementaire » des Insoumis, en déposant près de 300 amendements sur leur texte de réintégration des soignants non-vaccinés, rendant impossible l’examen complet du texte.

Rebelote quelques semaines plus tard, en décembre, lors de la niche parlementaire des Républicains. Lors de l’examen d’un texte sur la création d’une « juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales », la majorité avait usé de son droit d’amendement et le gouvernement de son temps de parole illimité pour casser le rythme, d’après les députés LR. « Vous ne devez pas vous livrer à un jeu d’obstruction semaine après semaine », avait déploré le patron des députés LR Olivier Marleix. « C’est de la récidive et du sabotage pur et simple » avait abondé Aurélien Pradié, déplorant « une manœuvre absolument détestable, qui plus est sur un sujet comme celui-ci ».

En attendant, après la niche du RN de ce jeudi, viendront celles des socialistes le 9 février 2023, d’Horizons, le 2 mars 2023, des écologistes le 6 avril 2023, du groupe Gauche Démocrate et Républicaine le 4 mai 2023 et enfin du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, le 8 juin.