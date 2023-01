Les socialistes profitent de leur « niche parlementaire » pour soumettre à nouveau au débat à l’Assemblée une taxe sur les superprofits. Ils ont décidé de démarrer cette journée, le 9 février prochain, par l’examen d’une proposition de loi sur ce sujet de l’actuel premier secrétaire du parti Olivier Faure, selon la liste des textes arrêtée en réunion de groupe.

Il s’agit de la reprise d’une proposition commune de la Nupes, qui n’avait pu être soumise à un référendum d’initiative partagée, le Conseil constitutionnel jugeant qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires.

La taxe viserait les grandes entreprises au chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros et aux bénéfices supérieurs de plus de 25 % à la moyenne de ceux réalisés entre 2017 et 2019, qui seraient taxées de 20 % à 33 % jusqu’à fin 2025.

Huit textes au programme, un ordre du jour serré

Les députés socialistes ont ensuite prévu de défendre une proposition de résolution de Johnny Hajjar, pour la création d’une commission d’enquête sur le coût de la vie dans les départements et régions d’Outre-mer, et un texte pour assurer un repas à un euro dans les Crous à tous les étudiants, porté par Fatiha Keloua-Hachi.









L’ordre du texte a son importance. Les débats lors des niches étant interrompus à minuit, les textes placés en tête ont davantage de chance d’être discutés et mis au vote. Le groupe a toutefois la possibilité stratégique de retirer des textes s’il souhaite accélérer les débats. En tout, huit textes seront présentés.

S’il est quasiment impossible que l’ensemble des propositions soit examiné en séance publique le 9 février, faute de temps, ils devraient a minima faire l’objet d’un examen préalable en commission.