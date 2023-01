C’est un moment privilégié entre un élu et ses habitants. Les maires renouent avec la tradition des vœux de nouvelle année, après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire. Toutes, à l’exception de quelques mairies où sobriété et économies budgétaires l’emportent, vont se réjouir de retrouver leurs administrés. « On serre les mains, on voit les gens et finalement on touche beaucoup plus de monde que dans l’année », observe Virginie Carolo, maire de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime), qui parlera « dérèglement climatique » et expliquera aux habitants le choix de la mairie d’arrêter l’éclairage public nocturne.

Privés de moments de convivialité avec la population, les maires élus en 2020 sont particulièrement friands de ces vœux. « J’attends ce moment avec beaucoup d’impatience. Ça sera comme un bilan de mi-mandat », confie Fanny Lacroix, jeune maire de Châtel-en-Trièves (Isère), 500 habitants. « Avec le Covid-19, l’inflation, on voit apparaître des fractures sociales importantes. On ne peut pas rogner sur la convivialité d’autant que les maires ont pour mission de préserver la cohésion sociale », poursuit l’élue qui attend 150 personnes et appellera à « garder espoir ».

Un « moment de lien social »

Parfois jugés désuets ou assimilés à un exercice d’auto-satisfaction, les vœux attirent pourtant toujours autant la population, selon des élus interrogés par l’AFP. « En année normale c’est 800 personnes sur 12.000 habitants, ce n’est pas rien », estime André Laignel, maire d’Issoudun (Indre) depuis 1977. « Ce qu’attendent les Français, c’est de la proximité. Si on n’a pas compris ça, on n’a rien compris à la crise démocratique. Le maire doit utiliser tous les moyens pour être au contact de la population », assure celui qui est aussi vice-président de l’Association des maires de France (AMF).









« C’est un moment de lien social, il y a un vrai plaisir des habitants de se retrouver et c’est un moyen de combattre la morosité ambiante », juge Christine Le Strat, maire de Pontivy (Morbihan). « S’il n’y avait pas eu deux ans de privation et si l’actualité avait été sereine, on aurait pu s’en passer mais on sent de grandes inquiétudes, les gens ont envie de savoir où on en est sur les coûts de l’énergie », estime de son côté le maire de Barentin (Seine-Maritime), Christophe Bouillon.

Interrogé, le politologue Bruno Cautrès reconnaît que cette cérémonie a quelque chose de « purement rhétorique ». Mais il ne faut pas oublier selon lui que « l’une des fonctions les plus essentielles du politique est de faire du lien ».