Les adhérents suivront-ils l’avis des élus du Parti socialiste ? Ils sont appelés à voter les 12 et 19 janvier prochains pour désigner le prochain premier secrétaire du parti, avant un Congrès qui se tiendra fin janvier à Marseille. Et pour les aiguiller dans leur choix, quarante-cinq parlementaires ont signé mardi une tribune publiée dans le JDD en soutien à Oliver Faure, candidat à sa réélection.

Les adhérents ont donc le choix entre Olivier Faure, artisan de l’alliance de gauche Nupes, mais aussi le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol et la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, qui sont plus ou moins opposés à cet accord. Pour les quarante-cinq parlementaires, dont les députés Boris Vallaud, Jérôme Guedj, Guillaume Garot, les sénateurs Victorin Lurel ou Rémi Cardon, « il n’y a que deux voies : soit le Parti socialiste continue sur le chemin de reconstruction d’un parti engagé dans l’union de la gauche réamorcée depuis 2018, soit il décide de s’en éloigner ou de menacer ce fragile mais nécessaire processus ».

« Le seul à même de permettre à la gauche de gagner demain »

« Il ne faut en effet pas s’y tromper : certains oublient que si le congrès de Marseille peut se tenir, c’est parce que nous existons encore. En toute logique, sans cette alliance [la Nupes], le Parti socialiste aurait été effacé de l’Assemblée nationale, comme l’a illustré le score des quelques dissidents », appuient les parlementaires. Selon eux, « ce sursaut et le maintien d’un groupe parlementaire à l’Assemblée doivent être mis au crédit de la direction sortante du Parti socialiste menée par Olivier Faure ».









Les signataires se disent « conscients de la responsabilité qui est la nôtre en soutenant cette ligne stratégique, qui est aussi une ligne de crête, car le chemin de l’union est périlleux et ne peut se traduire par des renoncements à nos orientations politiques fondamentales ». Mais pour eux, Olivier Faure « est le seul à même de permettre à la gauche de gagner demain et de porter le projet d’une République sociale et écologique ».

Le premier secrétaire sortant, accusé en par ses détracteurs d’avoir « effacé le PS » et d’être « soumis aux insoumis », est aussi soutenu par de nombreux maires, dont Johanna Rolland, maire de Nantes, qui deviendra la numéro 2 du parti en cas de victoire. Selon son entourage, il dispose aussi du soutien d’une majorité de premiers fédéraux.