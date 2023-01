Depuis la rentrée parlementaire, Elisabeth Borne nous a habitués aux 49.3. Peut-être dégainera-t-elle à nouveau le dispositif pour faire passer la réforme des retraites si chère au gouvernement ? La Première ministre fait ainsi passer, sans vote, tous les textes de la majorité présidentielle, et a pour l’instant engagé à dix reprises la responsabilité de son gouvernement.

Et pour certains internautes, c’est « anticonstitutionnel ». « Le gouvernement a passé dix 49.3 alors que ça aurait dû être censuré par le Conseil constitutionnel ! Le@Conseil_constit a violé la Constitution ! », a même avancé Florian Philippot, président des Patriotes, dans l’émission les incorrectibles.

« Le conseil constitutionnel est corrompu », note un internaute en partageant la vidéo. « Violation de la Constitution ! Comment nous simple citoyen pouvons nous dénoncer cela et demander une révision de cette décision ? ! », se questionne un autre. Pour certains, cela voudrait même dire qu’elle ne pourrait plus en user, « pas même pour faire passer la réforme des retraites ». Qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes vous dit tout sur l’utilisation du 49.3.

FAKE OFF

Ce n’est que depuis 2008 que l’utilisation du 49.3 est limitée. « Avant, il n’y avait pas de telle réglementation, c’est pour cela que Michel Rocard a pu y avoir recours 28 fois », note Guillaume Tusseau, professeur de droit à Sciences po. Mais le nouveau cadre, appliqué depuis maintenant 15 ans, ne fixe pas pour autant son utilisation à 10 fois maximum, contrairement à ce que prétendent Florian Philippot et des internautes.

En réalité, la constitution autorise un « usage illimité pour les textes financiers et un seul 49.3 par session sur les autres projets ou propositions de loi », explique Xavier Vandendriessche, professeur en droit constitutionnel à l’université de Lille. Les dix utilisations faites par Elisabeth Borne étaient toutes pour des textes financiers : le projet de loi de finance (PLF) et le projet de loi de finance de la Sécurité sociale (PLFSS).

« C’est la raison pour laquelle il avait été envisagé de glisser la réforme des retraites dans le PLFSS », précise le professeur en droit constitutionnel. Une démarche qui aurait assuré au gouvernement l’adoption de son texte. Si finalement le gouvernement ne peut pas compter sur le soutien des Républicains pour faire passer la réforme des retraites, il sera confronté à un dilemme : adopter coûte que coûte ce texte en utilisant le 49.3, ou conserver le 49.3 pour un futur projet de loi ? Cette réforme semble tenir à cœur à Emmanuel Macron, il y a donc fort à parier qu’elle sera adoptée, quoi qu’il en coûte.

Guillaume Tusseau précise tout de même : « Le 49.3 peut être utilisé pour chaque lecture d’un texte : d’abord à l’assemblée en 1re lecture, 2e lecture, puis 3e. Donc trois 49.3 pour un même texte. »

Pour rappel, si le Premier ministre décide d’y recourir, sa décision entraîne la suspension immédiate de la discussion du projet de loi. Le texte est considéré comme adopté, sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent. Mais là encore, une flopée de conditions doivent être respectées. Cette motion ne peut être adoptée que si, et seulement si, elle est adoptée par la majorité des membres qui composent l’Assemblée, et non pas uniquement les présents. Les abstentions sont considérées en faveur du gouvernement.