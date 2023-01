« Est-ce qu’on peut sortir de cette névrose obsessionnelle sur Jean-Luc Mélenchon ? » : les trois candidats au poste de premier secrétaire du PS, Olivier Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol, ont affiché leurs divergences sur la Nupes et l’alliance avec LFI, lors d’un débat sur franceinfo vendredi. Les premier et deuxième tours du vote des militants socialistes pour désigner leur nouveau chef auront lieu les 12 et 19 janvier, avant un Congrès fin janvier à Marseille.

« Je ne suis pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon », « c’est pas le congrès de LFI ici », a recadré à plusieurs reprises le Premier secrétaire sortant, Olivier Faure, fervent défenseur de l’alliance Nupes, énervé d’être considéré par ses concurrents comme soumis aux Insoumis.

Il a notamment pris la mouche quand sa rivale Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, a assuré que Jean-Luc Mélenchon avait « théorisé l’apport des voix de l’extrême droite pour renverser le gouvernement » à l’Assemblée, sous-entendant que les députés socialistes avaient un temps laissé faire.

Geoffroy contre la Nupes

« Tu ne peux pas dire ce que tu dis là. Laisser penser que les socialistes aient pu se compromettre avec l’extrême droite », a répondu vertement Olivier Faure, se disant « agressé » et « en colère ».

Le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a jugé ce spectacle « affligeant », estimant que « si on veut rassembler la gauche, on devrait déjà penser à se rassembler entre socialistes ». « On a le droit de se confronter », a réagi Olivier Faure, qui lui a demandé de ne pas « donner de leçon » au prétexte qu’il serait « dans le ''en même temps'' ».

Hélène Geoffroy a répété qu’elle suspendrait la participation du PS à la Nupes si elle gagnait le Congrès. « Nous sommes par essence un parti démocratique. Ce n’est pas le cas de LFI », a-t-elle dit, estimant qu’il fallait « reposer la question de l’union de la gauche » et « retravailler la question du rassemblement ».

Unis contre Adrien Quatennens

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, la Nupes « est un cadre utile à l’Assemblée nationale pour que les groupes se parlent. Mais est-ce que ça suffit pour gagner, non », a-t-il dit, plaidant pour « des Etats généraux de la transformation sociale et écologique ».

« J’ai rien compris », a rétorqué Olivier Faure. « Je ne sais pas s’il est pour ou s’il est contre la Nupes. (…) Comment peut-on annoncer des Etats généraux de la gauche et refuser d’être dans le cadre dans lequel elle se parle ? », s’est-il interrogé, affirmant souhaiter une candidature commune en 2027.

Interrogé sur le retour à l’Assemblée du député LFI Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales, Nicolas Mayer-Rossignol a indiqué que s’il devenait Premier secrétaire et que l’Insoumis se rasseyait sur les bancs de la Nupes, il demanderait aux députés socialistes de voter sur « notre appartenance à la Nupes à l’Assemblée nationale ».

Sans citer de noms, Olivier Faure a alors sous-entendu que des signataires de la motion de son concurrent avaient été sanctionnés au sein du parti pour des violences sexuelles et sexistes.Pour Hélène Geoffroy, Adrien Quatennens « ne doit pas siéger », et Olivier Faure a rappelé que s’il avait été socialiste, « il aurait été exclu ».