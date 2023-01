« Enfumage », « mascarade »… La gauche a vivement réagi mardi aux propos de la Première ministre sur le recul de l’âge de départ à la retraite et sa volonté de « compromis ». Élisabeth Borne a assuré sur France Info que l’âge de 65 ans ne constituait « pas un totem » dans la réforme qu’elle doit dévoiler la semaine prochaine puis présenter en Conseil des ministres le 23 janvier. Elle a également renouvelé sa volonté de trouver un compromis pour que le texte passe au Parlement, quelle que soit sa forme, budget rectificatif ou projet de loi ordinaire.

« 65 ou 64 ans : décaler l’âge de départ à la retraite, c’est non. Ce n’est pas une question de "totem", c’est une question de justice sociale », a réagi le chef des députés socialistes à l’Assemblée Boris Vallaud sur Twitter.

La Première ministre avait expliqué envisager un seuil à 64 ans accompagné d’une accélération de l’allongement de la durée de cotisation. Celle-ci passerait alors à 43 ans (172 trimestres) avant l’horizon 2035 fixé par la réforme Touraine de 2014, à la faveur d’une augmentation de la durée minimum de cotisation d’un trimestre tous les deux ans, voire tous les ans.

« Mascarade »

Accélération balayée par la députée de la France insoumise Clémentine Autain pour qui il s’agit d’une « tentative d’enfumage ». « Le départ à 65 ans "n’est pas un totem" selon Élisabeth Borne. Pour mieux faire avaler un départ à 64/63 ans avec le soutien des LR ? Ils avaient fait la même diversion en 2019 en retirant l’âge pivot. Pour nous et la majorité des Français, c’est NON », a-t-elle tweeté.









Quant à la volonté de la cheffe du gouvernement de consulter encore mardi et mercredi les partenaires sociaux, et parallèlement cette semaine les responsables des groupes parlementaires favorables à la réforme, dont celui, pivot, des Républicains, elle a été moquée par Manuel Bompard, coordinateur de LFI. « Elle croit tellement au travail parlementaire qu’elle a déjà dix 49.3 à son actif. Quelle mascarade ! », a-t-il lancé sur Twitter. « Mme Borne fait l’éloge du dialogue et de la concertation. C’est beau. Question simple : s’engage-t-elle à ne pas recourir au 49.3 sur sa réforme des retraites ? Oui ou non ? », a de son côté observé le communiste Ian Brossat.