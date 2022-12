Pour son sixième exercice de vœux de nouvelle année, Emmanuel Macron a appelé à un « à un pays uni et solidaire » et à « l’unité » pour ne pas céder à « l’esprit de division ». « Soyons fiers », a lancé le président de la République dans son allocution télévisée, énumérant les réussites du pays.

Après avoir dressé un portrait de l’année passée, entre guerre en Ukraine, Covid-19 inflation et (ré) élections présidentielle et législatives, Emmanuel Macron a confirmé que 2023 sera bien l’année de la réforme des retraites. « Comme je m’y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d’une réforme des retraites qui vise à assurer l’équilibre de notre système pour les années et les décennies à venir », et à « consolider notre régime de retraites par répartition », a-t-il déclaré.

Il a également affirmé que la France doit « gagner » la « bataille » de la transition écologique. « Après la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables », « la loi sur le nucléaire marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire », a annoncé Emmanuel Macron.

Sur la scène internationale, le président français a promis dans ses vœux pour le Nouvel An de continuer à aider l’Ukraine « sans faillir », « jusqu’à la victoire ». « Nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l’Europe », a-t-il déclaré dans son allocution télévisée.