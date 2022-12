Les militants de la France insoumise sont divisés. Depuis l’affaire Adrien Quatennens, condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales mi-décembre, le traitement du député du Nord par le parti fait débat dans la sphère militante de la LFI. La dispute fait rage particulièrement sur les réseaux sociaux où s’affrontent ceux qui souhaitent l’éviction définitive d’Adrien Quatennens du parti et ceux qui défendent le retour du député. Parmi ces soutiens, un groupe s’organise pour « faire tomber » les détracteurs du député, révèle Check News.





Enquête sur les pratiques "militantes" douteuses des soutiens d'@AQuatennens.

Un groupe d'une trentaine de personnes, dont l'un de ses assistants à l'Assemblée, organise la riposte et le harcèlement de militants qui ne sont pas de leur avis.



Selon la cellule fact checking de Libération, ils sont environ 350 inscrits dans un canal Telegram intitulé « Actions pour Adrien Quatennens ». « Nous avons décidé de créer [ce canal] pour former une « armée » efficace et homogène pour qu’Adrien Quatennens puisse revenir à l’Assemblée dans les meilleures conditions possibles et que cesse l’acharnement contre lui », explique l’un des membres.









Cette riposte prend la forme de réponses à des postes appelant à l’exclusion du député. On trouve par exemple ce genre de messages : « La procédure judiciaire est désormais terminée. Il est temps que l’acharnement contre Adrien Quatennens cesse. Il doit pouvoir […] continuer son mandat de député comme le demandent les citoyens de sa circonscription. »