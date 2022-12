« Dans la préfectorale, tout le monde pense que c’est dégueulasse », affirme un préfet, sous couvert d’anonymat. La cinquantaine d’élus et responsables locaux qui ont signé lundi une tribune dans Le Monde contre son éviction semblent être de son avis. L’éviction de Marie Lajus, préfète d’Indre-et-Loire, a beaucoup de mal à passer localement.

Elle est pourtant effective depuis le conseil des ministres du 7 décembre, en réponse à une proposition de Gérald Darmanin. Ministre de l’Intérieur qui, à en croire le Canard enchaîné du 14 décembre, aurait accédé à la demande d’élus de la majorité furieux de l’opposition de la préfète au projet d’implantation d’un incubateur de start-up et de chercheurs, baptisé Da Vinci Labs, dans une zone boisée inconstructible dans le parc du château Louise-de-la-Vallière, à Reugny, près de Tours.

Elle avait prévenu les élus, selon des sources concordantes, que s’ils décidaient de rendre constructible le terrain, elle serait obligée d’attaquer la légalité de cette décision au nom de la loi Climat et résilience.

2.000 signatures pour une pétition

Dans leur tribune, ses supporteurs saluent « le professionnalisme » de la préfète, « son "impartialité, sa probité et son humanité » et en appellent au président Emmanuel Macron pour réparer « cette injustice ». Une pétition, initiée par des Charentais et intitulée « Marie Lajus, une préfète intègre" a recueilli mercredi après-midi près de 2.000 signatures ».

Interrogé par l’AFP, le cabinet du ministre de l’Intérieur a fait valoir que les nominations de préfets relevaient « du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif ». Sans autre commentaire. Ces hauts fonctionnaires, dont le corps va disparaître pour se fondre le 1er janvier prochain dans celui « des administrateurs de l’Etat », ont pour mission de mettre en œuvre les politiques publiques dans leur département et sont donc les bras armés des gouvernants.

Marie Lajus est entrée dans la préfectorale il y a dix ans, après un parcours de commissaire de police. Elle a été notamment porte-parole de la préfecture de police de Paris. Elle est décrite comme brillante, « hyper bosseuse » et dotée d’un caractère bien trempé. « Intransigeante » sur le respect des règles, elle a dû agacer certains élus, explique un de ceux qui l’ont côtoyée.

L’article du Canard sous verre

Mais la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo prise le jour de son départ de la préfecture de Tours a irrité dans la majorité. On y voit Marie Lajus brandir l’article, mis sous verre, du Canard enchaîné. Un cadeau de ses collaborateurs. « C’est déloyal », a lâché un membre de la majorité auprès de l’AFP. « La diffusion de cette vidéo n’était pas de son fait. Tout comme elle n’est pour rien dans la pétition ou la tribune », assure son entourage qui craint que tout ceci in fine ne la desserve.

Dans un communiqué, le conseil municipal de Reugny a assuré « qu’aucune forme de pression n’a été opérée par les élus municipaux en charge du dossier » et dénoncé de « tels stratagèmes, s’ils sont avérés », avant de « s’associer à l’hommage rendu » à Mme Lajus « quant à ses qualités de probité, d’intégrité et de son sens aigu de l’intérêt général ».