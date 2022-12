Candidat au poste de premier secrétaire, Nicolas Mayer-Rossignol met la pression sur son rival, le chef du parti socialiste Olivier Faure. Par courrier, le maire de Rouen, porteur du texte d’orientation « Refondations » au prochain congrès du parti en janvier, demande « la levée de la procédure abusive de suspensions touchant 79 camarades socialistes. »

« Le 28 juin 2022, le bureau national du Parti socialiste a pris la décision de suspendre (…) 79 camarades de notre parti, désignés par le vote de nos militants comme candidats titulaires et suppléants et ayant maintenu leur candidature après la conclusion de l’accord électoral pour les élections législatives », explique l’édile dans sa lettre.

« Certains ont été élus députés, d’autres ont obtenu des scores permettant à la gauche de l’emporter au second tour, toutes et tous exercent des mandats et des responsabilités au nom du Parti socialiste et continuent à le faire activement depuis le 28 juin », plaide l’élu normand. Maintenir ces suspensions « sans jugement » est pour le maire de Rouen « une aberration et un facteur de division au moment où nous devons nous rassembler. »

Un premier dissident réintégré

La conclusion de l’accord électoral avec La France Insoumise, le PCF et EELV aboutissant à l’alliance Nupes avait créé beaucoup de tensions au sein du PS. Certains avaient choisi de refuser cet accord et de se présenter malgré la présence d’un candidat Nupes.

Le secrétaire national, Olivier Faure, avait indiqué à plusieurs reprises que les socialistes ayant fait le choix de maintenir leur candidature contre l’accord de la Nupes s’excluaient « de fait » du parti. La Commission nationale des conflits du Parti socialiste a débuté l’examen de la situation de l’ensemble des dissidents depuis le 2 décembre.

La semaine dernière, un premier candidat dissident, Pierrick Courbon, a été réintégré par le PS.