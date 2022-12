Eva Kaili risque de passer Noël en prison. La chambre du conseil de Bruxelles, devant laquelle l’ex-vice présidente du Parlement européen a comparu onze jours après le début de son incarcération, a refusé la demande d’un placement sous bracelet électronique et a « prolongé la détention préventive d’un mois ». Les avocats de l’eurodéputée grecque disposent de 24 heures pour faire appel de la décision.

Dans ce scandale qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre le Qatar et l’UE, Eva Kaili fait partie d’un quatuor de suspects incarcérés après une inculpation pour « appartenance à une organisation criminelle », « blanchiment d’argent » et « corruption ».









Le 14 décembre avait déjà été décidé le maintien en prison de Francesco Giorgi, compagnon de l’eurodéputée socialiste, et de l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui apparaissent aussi comme des figures clefs du dossier.

Vingt perquisitions, saisine d’1,5 million d’euros en cash

Selon une source judiciaire belge, des sacs remplis de billets de banque d’une valeur de 150.000 euros ont été découverts dans son appartement à Bruxelles. Mais l’eurodéputée « ne connaissait pas l’existence de cet argent », a affirmé son avocat grec, selon qui Francesco Giorgi aurait « trahi la confiance » de sa compagne.

En Grèce, un compte bancaire commun du couple et un terrain de 7.000 mètres carrés ont été saisis par la justice. En Belgique, l’enquête dirigée par le juge financier Michel Claise a donné lieu à vingt perquisitions entre le 9 et le 12 décembre, y compris dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. Au total, les enquêteurs ont mis la main sur 1,5 million d’euros en liquide.

Ancienne présentatrice du journal télévisé, devenue une figure controversée du parti socialiste grec (qui l’a exclue dès les premières révélations), Eva Kaili ne cesse de démentir avoir reçu de l’argent du Qatar pour influencer ses décisions politiques.