Une prise de position ferme, à l’heure où les affaires judiciaires secouent le Parlement européen. « Il faut faire le ménage dans nos institutions », a estimé ce mercredi Raphaël Glucksmann, président de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère au Parlement européen, au cœur d’un scandale de corruption impliquant le Qatar.

« Nos institutions ont été bien trop ouvertes aux intérêts de régimes étrangers qui sont en plus richissimes et corrupteurs », a dénoncé le député européen sur France 2 en citant comme exemples « le Qatar, la Russie, la Chine, l’Azerbaïdjan » et en critiquant « une sorte de Far-West où des régimes étrangers peuvent venir faire leur shopping ».

Une ex-vice présidente du Parlement incarcérée

Début décembre, plusieurs centaines de milliers d’euros en liquide ont été retrouvées au domicile d’Eva Kaili, ancienne vice-présidente du Parlement européen qui a été écrouée dans cette affaire. La justice belge la soupçonne d’avoir agi, en échange, en faveur des intérêts qatari au sein de l’instance européenne.





L’ex-député européen et président de la commission des droits de l’homme Antonio Panzeri est aussi mis en cause alors que la justice belge continue d’enquêter.

Évoquant « un immense choc », l’eurodéputée Renaissance Fabienne Keller a également reconnu sur Sud Radio que ce scandale mettait en lumière « la question de l’influence de l’ingérence » étrangère dont selon elle le Parlement européen est « conscient depuis plusieurs années ».