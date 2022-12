Le soleil est éclatant, ce dimanche 28 août, près de Valence (Drôme). Les insoumis y sont réunis deux mois après être devenus les leaders de la gauche et de l’opposition, pour leurs universités d’été - les « Amfis ». Entre 3.000 et 4.000 militantes et militants sont présents depuis jeudi dans ce camp de vacances pour réfléchir, discuter, se retrouver, et célébrer. Impressionnant tant LFI, créé par Jean-Luc Mélenchon en 2016, est encore jeune. Mais certains journalistes ne peuvent s’empêcher de se poser cette question : est-ce que tout cela tient sans Mélenchon ?

Presque quatre mois plus tard, Jean-Luc Mélenchon n’est pas parti – même s’il a fait de la place en première ligne –, mais l’automne n’a pas exactement ressemblé aux plans de la rentrée. La campagne contre la vie chère, avec comme point de départ la manifestation du 16 octobre, n’a pas réussi à prendre la lumière, éclipsée par la gestion calamiteuse et feuilletonnante de l’affaire Adrien Quatennens (qui a reconnu, en septembre, avoir frappé sa femme), et finalement, aussi, le bourbier de la réorganisation du mouvement, début décembre, qui est au minimum apparu comme opaque.

« Citadelle assiégée »

Tout n’était pourtant sans doute pas à jeter dans le début de session parlementaire. La marche du 16 octobre, toujours elle, était un succès honnête pour une manif organisée par un parti politique. Et lors de la seule vraie semaine de débats sur le budget, les députés LFI ont réussi à prouver qu’ils savaient faire autre chose que de l’obstruction. Ils ont même réussi plusieurs fois à prendre de court le gouvernement au jeu du « Qui fera le plus de compromis majoritaires dans l’Hémicycle ? » : il y a eux les super-dividendes du MoDem, mais pas seulement. « On n’a jamais eu une opposition univoque, s’offusquait Eric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances, à la veille du débat. On a voté en commission tous les amendements et tous les articles qu’on estime bons. »

Cet automne, les insoumis se sont en réalité pris les pieds dans un tapis pourtant bien visible : le fonctionnement « clanique » (pour les opposants) ou « personnel » (pour les plus sympas) du mouvement. « Je n’aime pas le côté ''citadelle assiégée'' que prend parfois LFI, expliquait mi-novembre une députée en vue du mouvement. C’est vrai qu’on n’a pas que des amis à l’extérieur. Mais ce n’est pas ma philosophie de tout fermer au nom de ça. » C’est aussi ce qui a provoqué la défense contre vents et marées d’Adrien Quatennens. « C’était devenu un gimmick médiatique permanent, déplore la députée LFI de Seine-Saint-Denis Raquel Garrido. Jean-Luc Mélenchon et ses amis, qui se sont trouvés devant un groupe parlementaire qui leur tenait tête, n’ont cessé de faire fuiter l’idée de son retour imminent. Ça a pourri tout le travail politique ! »

Démocratie relative

Pour la députée, qui fait partie des personnalités éconduites de la nouvelle « coordination des espaces » du mouvement, le lien est direct entre la gestion de l’affaire Quatennens et la réorganisation contestée de LFI. « On sait faire quand Jean-Luc Mélenchon a la bonne ligne et qu’on se met derrière lui. Mais quand il y a dissonance, comme sur l’affaire Quatennens, qui arbitre ? Il l’a bien compris, d’où une réorganisation de resserrement, sans vote pour légitimer. » « Mais Jean-Luc Mélenchon ne décide pas de tout, ce n’est pas la réalité, s’insurge un cadre de la direction. Il n’en a ni le temps, ni la volonté. Après, oui, c’est une autorité morale. »

Soyons clairs : la démocratie, dans les partis politiques, est une notion parfois très relative. D’une certaine manière, LFI assume depuis son origine une part de fait du prince. La liste est longue des désaccords internes réglés, en toute simplicité, par le départ des concernés. Tout le monde semblait au courant et s’en accommoder jusque-là. Mais les mis à l’écart de la nouvelle direction considèrent que la donne a changé. Que si LFI a su être souple, au garde-à-vous derrière son candidat, et donc ultra-performante lors des campagnes présidentielles, il faut aussi tirer les leçons des périodes « entre-deux-présidentielles », où les insoumis apparaissent beaucoup, beaucoup moins efficaces.









Le test des retraites

Davantage qu’une querelle de personnes ou une bagarre sur la forme du mouvement (honnêtement, les différences sont minces), ce que vit la France insoumise ressemble bel et bien à une crise de croissance. « Les enjeux ne sont pas les mêmes quand on est le premier parti de gauche, celui qui a le plus de moyens aussi, que lorsque l’on était une quinzaine de personnes dans une pizzeria il y a trente ans », reconnaît Raquel Garrido. Et puis La France insoumise n’est pas arrivée seule à ce statut et à ce groupe de 74 députés. Si PS, PCF et EELV peuvent dire merci aux insoumis pour avoir ouvert la porte à la création d’une large alliance pour les législatives, le premier bénéficiaire reste LFI. Sans le reste de la gauche, parier qu’il y aurait eu - au bas mot - deux fois moins d’insoumis au Palais-Bourbon n’est pas une projection pessimiste.

Et ce n’est pas un détail dans les problèmes internes au mouvement mélenchoniste aujourd’hui. Car si hier, les faits et gestes des insoumis étaient, au fond, leur problème, ce nouveau statut de leader de la Nupes leur fait sentir l’amicale pression des partenaires. C’est évidemment criant dans l’affaire Quatennens : tous les autres partis se sont au minimum prononcés pour l’exclusion définitive du député de Lille. C’est aussi le cas, à voix plus feutrées, sur la réorganisation du mouvement : « La question démocratique est celle qui a divisé la gauche du congrès de Tours [celui de la division entre socialistes et communistes, en 1920], elle pourrait bien à nouveau se poser », jugeait, inquiet, un député écologiste pro-Nupes.

« Nos fragilités fragilisent nos combats », juge Raquel Garrido. Qui voit plus large : « Une LFI solide aide une Nupes solide, qui aide un front syndical solide contre la réforme des retraites. » La réforme des retraites, justement. Les insoumis n’ont d’yeux que pour elle. La lutte contre le très impopulaire report de l’âge de départ à 65 ans est perçue comme un moment de remettre LFI à l’endroit, et de renforcer la Nupes. A cette aune, la législative partielle prévue fin janvier à Angoulême fera figure de test : il a manqué 24 voix en juin à LFI pour l’emporter face au macroniste sortant. On voit mal comment le soleil pourrait revenir au-dessus de LFI sans une victoire.