« Ridicule », « malaisant », « gêne », « consternant »… Les critiques pleuvent au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2022, perdue par les Bleus au profit de l’Argentine. Elles ne visent aucunement les joueurs de Didier Deschamps, applaudis pour leur performance face aux coéquipiers de Leo Messi, mais le président de la République. A Lusail pour suivre le match qui aurait pu être historique pour l’équipe de France, Emmanuel Macron a essuyé les remontrances de l’opposition après être descendu sur le terrain pour consoler Kylian Mbappé.

« C’était un peu consternant de le voir hier s’accrocher comme un crampon à Mbappé », a lancé lundi sur la chaîne LCI le député RN Sébastien Chenu. « La "gênance" », a de son côté tweeté la députée EELV Sandrine Rousseau, en visant le chef de l’Etat. « Emmanuel Macron, champion du monde de la gêne », a renchéri l’écologiste Benjamin Lucas.

Macron renvoyé à sa petite phrase

En cause, l’attitude sur la pelouse d’Emmanuel Macron envers Kylian Mbappé… et avec l’ensemble de l’équipe dans le vestiaire après la défaite. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le compte du président de la République, on le voit tenir un discours et taper du poing dans sa main face aux joueurs dépités. Aux côtés de l’entraîneur de Didier Deschamps, Emmanuel Macron a encore dit « merci » à l’équipe.





Fiers de vous. pic.twitter.com/9RMjIGMKGU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022



« Il ne faut pas politiser le sport », a ironisé sur Twitter le futur chef de La France insoumise, Manuel Bompard, en moquant la phrase prononcée au début du Mondial par Emmanuel Macron lui-même. « Finalement, la défaite n’aura pas été le moment le plus dur de la journée », a abondé le député de la France insoumise Thomas Portes.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure, à l’image d’autres députés de gauche, a partagé sur Twitter un article du magazine So Foot intitulé « Macron, hors jeu sur toute la ligne ». L’édito critique l’attitude publique du président lors du Mondial, notamment les images d’Emmanuel Macron tentant de consoler un Kylian Mbappé qui « semble à peine l’écouter ».