Députée La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain s’exprime ce dimanche dans le Journal du dimanche concernant la nouvelle organisation du parti, annoncée la semaine passée, et l’affaire Adrien Quattenens.

« La décision de composer une direction rempliée sur elle-même engendre une crise majeure. […] La mise au placard du pluralisme n’est pas possible. Nous avons un problème de démocratie dans la vie du mouvement », balance-t-elle sans retenue avant d’ouvrir la porte. « Pour apaiser la situation et garantir l’unité du mouvement, il faut une remise à plat de notre organisation ». Et d’en appeler à Jean-Luc Mélenchon. « Je pense que [Jean-Luc Mélenchon] a un rôle à jour [dans cette crise interne] pour y mettre fin ».









Ne manquons pas d'exemplarité sur un combat majeur

Elle dénonce « une provocation », commise par Adrien Quattenens, député de son camp, condamné jeudi à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales et qui s’est exprimé à la télévision le soir même. Un procédé qui l’a, dit-elle, laissée « clouée au sol ».

« Le lendemain de sa condamnation, et de la décision de notre groupe à l’Assemblée nationale de le réintégrer dans quatre mois, Adrien Quatennens n’a pas su faire profil bas. Après une peine plutôt sévère pour violences envers sa femme et pour envoi malveillant de messages, il donne sa version des faits en mettant sévèrement en cause Céline Quatennens, qui aurait, dit-il, un « sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir ». Il raconte qu’elle est incohérente et qu’elle l’a menacé. Il insinue qu’elle agit pour de l’argent. Il enferme son épouse dans son propre récit. Autrement dit, filant le registre de la dispute amoureuse, il renverse les rôles de la victime et du coupable. Cette communication sonne comme une provocation. Il a récusé méthodiquement tous les principes féministes. Il n’a tenu aucun compte du point d’équilibre trouvé démocratiquement au sein de notre groupe et des mots que nous avons posés ».

Elle ajoute « A l’heure de MeeToo, l’émancipation des femmes n’est pas un petit enjeu pour les Français et pour la gauche. Ne manquons pas d’exemplarité sur un combat majeur de notre mouvement ».