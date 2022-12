He is back. Malgré une condamnation pour violences conjugales et une suspension de quatre mois de son groupe parlementaire, Adrien Quatennens a annoncé son retour sur les bancs de l’Assemblée nationale « vraisemblablement dès le mois de janvier ». Le député LFI a donné deux interviews distinctes dans lesquelles il a dénoncé un « lynchage médiatique », répétant ne pas être « un homme violent ». Ses collègues ont eu des réactions partagées face à ce retour dans l’hémicycle.

« Manque de retenu » contre « liberté »

« Le jour même où on a une condamnation quand même pour violences conjugales, réagir en direct dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue », a ainsi déclaré jeudi François Ruffin sur RTL. Il a réclamé « un temps de digestion » pour se demander quoi faire de cette sanction pour « soi-même », « pour la société », « pour la politique ». Se disant « solidaire » de la décision du groupe LFI d’une « radiation » de quatre mois, jusqu’au 13 avril, il a expliqué avoir défendu de son côté « une année sabbatique » qui « n’aurait fait de mal à personne » pour « reprendre ses esprits ». Quant à la suite, « c’est au peuple de décider à la fin si jamais Adrien Quatennens a un avenir en politique ou pas ».









De son côté, la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, a jugé sur Public Sénat que « puisque Adrien Quatennens n’est plus dans notre groupe sur une durée de quatre mois, cela lui laisse la liberté à la fois de se défendre comme il l’entend et de revenir à l’Assemblée comme il l’entend ». « Lorsque Adrien Quatennens explique que ses électeurs lui demandent de reprendre le travail parlementaire et que lui-même a envie de reprendre le travail parlementaire, à partir du moment où Adrien, pendant quatre mois, n’est pas dans mon groupe, c’est sa liberté de pouvoir venir ou non », a-t-elle tranché.