« Renouvellement » ou « purge » ? La désignation de la nouvelle direction de La France insoumise révolte plusieurs figures comme Clémentine Autain, François Ruffin ou Raquel Garrido, qui pointent l’absence de démocratie interne. Des critiques balayées par Jean-Luc Mélenchon. Dans la nouvelle coordination du mouvement annoncée ce week-end, composée de 21 cadres et que va diriger Manuel Bompard, ne figurent pas les députés Clémentine Autain, Eric Coquerel, Alexis Corbière, François Ruffin, ni encore Raquel Garrido - soit cinq des insoumis les plus médiatiques et populaires.

D’autres parlementaires font partie de la direction, mais ils représentent une génération plus jeune : Antoine Léaument, Manon Aubry, Marina Mesure, Paul Vannier… « Le repli et le verrouillage ont été assumés de façon brutale », dénonce Clémentine Autain dans un entretien à Libération, soulignant une « marginalisation de ceux qui ont une parole différente du noyau dirigeant actuel ». Celle qui avait déjà préconisé des réformes cet été demande de « démocratiser LFI : une force à vocation majoritaire ne peut être un bloc monolithique ».

« Faire taire la critique »

François Ruffin s’est aussi dit « triste que plutôt qu’un élargissement, on ait un rétrécissement », lui qui avait décidé de bousculer ses habitudes de solitaire en postulant à la coordination de LFI. En l’état, c’est un « consensus d’un petit groupe qui s’est mis d’accord avec lui-même », a-t-il regretté. « La mission était de passer d’une structure tournée vers la présidentielle, très efficace, à un vrai parti sur le temps long, capable d’exister et de remporter des victoires en dehors de la présidentielle » mais « la porte a été fermée aux militants », abonde Raquel Garrido. Qui prévient : « Qu’ils ne pensent pas une seconde qu’on se laissera faire. »

LFI connaît régulièrement, depuis sa création en 2016, des secousses similaires. En cause, le mode de désignation. Alors que les autres partis de la Nupes se sont plongés dans des congrès pour élire leurs nouveaux dirigeants, LFI procède par « consensus » des cadres présents en réunion. Ou, comme le dit Clémentine Autain, « par cooptation, ce qui favorise les courtisans et contribue à faire taire la critique ». « Virer de la table ceux qui ne sont pas d’accord ça ne s’appelle pas un consensus », tempête Raquel Garrido.

« Maintenant c’est clair, ça veut dire Jean-Luc Mélenchon 2027 »

Même le député Eric Coquerel, fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, plaide pour que « soit représentée dans la direction toute la nuance du mouvement », ne se disant pas contre, à l’avenir, des élections internes. Jean-Luc Mélenchon est sorti de sa posture officielle « en retrait » pour balayer les critiques, sur son blog : « Pour se distinguer, autant briller dans l’action et la prise de parole sans se sentir obligé de dénigrer les autres ou de rendre la vie commune impossible par des confidences de presse ».





Il assume un « renouvellement » : « Les nommés le sont par les membres actifs des ''espaces'' (secteurs de la direction, NDLR). Tous ont gagné leurs galons dans l’action et leur participation à l’effort collectif depuis 2017 ». Un élu critique en privé une « purge » : « Maintenant c’est clair, ça veut dire Jean-Luc Mélenchon 2027 », contrairement à ce qu’avait souhaité le tribun après sa troisième présidentielle : être « remplacé ». Quant à Manuel Bompard, « l’un sans la légitimité de l’autre (Jean-Luc Mélenchon) est un parmi d’autres », critique une autre figure insoumise.