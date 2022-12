Initialement prévu jeudi, la présentation de la réforme des retraites est reprogrammée au 10 janvier. Cette annonce intervient au lendemain de la nomination des nouveaux dirigeants à la tête des Républicains et d’Europe Ecologie les Verts. « Cela permet d’avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui (…) viennent de prendre des responsabilités puissent, sur quelques éléments clés de la réforme, échanger avec le gouvernement », a déclaré Emmanuel Macron en ouvrant la deuxième session plénière du Conseil national de la refondation (CNR) à l’Elysée.

Prévoyant un report du départ de l’âge à la retraite à 64 ou 65 ans, ce texte rencontre une forte contestation de l’ensemble des syndicats. « Ils sont obstinés, je pèse mes mots, à dire qu’il faut travailler jusqu’à 65 ans », avait dénoncé jeudi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.

« Nous allons être vigilants à ne tomber dans aucun piège »

Cette annonce du report de la présentation de ce texte est accueillie avec prudence, voire méfiance par les partenaires sociaux. « Ma première réaction, c’est de me demander : « C’est quoi ce bordel ? ». La deuxième, c’est de me dire qu’on gagne quelques semaines précieuses. La troisième, c’est la méfiance », résume Simon Duteil (Solidaires).

La CFDT indique dans un communiqué « prendre acte » du report, qui va lui « permettre » de « continuer à porter ses revendications prioritaires pour plus de justice sociale ». Mais le premier syndicat français « réitère son opposition à tout report de la borne d’âge de départ à la retraite », mesure « brutale qui pénaliserait d’abord les salariés les plus modestes ».

Par la voix de sa secrétaire confédérale Céline Verzeletti, la CGT a estimé que le report montrait « la fébrilité du gouvernement, qui craint une forte mobilisation ». Les syndicats vont-ils renoncer à appeler dès cette semaine à une première journée d’action en janvier ? « Nous allons être vigilants à ne tomber dans aucun piège », affirme François Hommeril (CFE-CGC).









Du côté de la CGT, « on sait qu’il faudra des mobilisations. On pense que, de toute manière, il faudra être prêt pour la première quinzaine de janvier », indique Céline Verzeletti. « Cela ne change rien pour nous en matière de mobilisation : on avait décidé d’attendre janvier, et il y aura une mobilisation en janvier », appuie Michel Beaugas (FO).