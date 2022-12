C’est le report du report. La présentation de la réforme des retraites, annoncée par Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, sera finalement présentée le 10 janvier prochain. Elisabeth Borne, la Première ministre, devait pourtant rendre ses arbitrages cette semaine. La réforme voulue par le gouvernement prévoit un report progressif de l’âge légal de départ en retraite de 62 à 65 ans. Cette hypothèse suscite l’ire de la gauche et des syndicats et semble aussi très impopulaire dans l’opinion.

L’idée est de permettre aux nouveaux dirigeants des Républicains et d’Europe Ecologie Les Verts « d’échanger avec le gouvernement », a annoncé lundi Emmanuel Macron. « Cela permet d’avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui (…) viennent de prendre des responsabilités puissent, sur quelques éléments-clés de la réforme, échanger avec le gouvernement », a-t-il déclaré en ouvrant la deuxième session plénière du Conseil national de la refondation (CNR) à l’ELysée.

