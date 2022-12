C’est la saison. Après Renaissance (en septembre), le Rassemblement national (en novembre), Europe-Ecologie - Les Verts, Les Républicains et même le NPA de Philippe Poutou ou l’UDI tiennent leurs congrès ce week-end. Viendront le Parti socialiste en janvier et le Parti communiste français en avril. Ce n’est pas qu’un hasard : après les élections présidentielle et législatives, les partis politiques – victorieux ou défaits – font leur post-mortem et tentent de se relancer pour la législature qui commence. Mais ces rendez-vous clés pour les partis ne passionnent pas les foules, et les médias avec. Comment intéresser sur les procédures internes de partis politiques qui sont – au global – très impopulaires dans l’opinion, si l’on en croit les sondages ?

Ceci dit, contrairement à ce qu’a pu donner comme impression la tendance médiatique des dernières années à organiser des débats - parfois plusieurs - pour élire des chefs de partis, les congrès, eux, ne sont pas forcément, à la base, de purs événements médiatiques. « Longtemps, ils ont été des lieux clos, rappelle le politologue Rémi Lefebvre. Le congrès est un lieu de division et d’accord. Parfois, ça peut même devenir un défouloir. Si les médias sont là et que ça se passe mal, c’est la mise en spectacle des divisions internes. » A l’inverse, les écologistes ont fait « le choix (ou l’erreur) d’ouvrir leurs congrès aux journalistes dans une démarche de transparence, note Vanessa Jérôme, politiste, professeure associée à l’université de Victoria au Canada. C’était une coutume, mais ça a un peu changé avec l’ère Cécile Duflot. »

« Le seul moyen démocratique »

Ces divisions naissent de la fonction de base d’un congrès : renouveler les instances dirigeantes du parti et changer, infléchir ou mettre à jour doctrine et stratégie. « Et c’est le seul moyen démocratique d’y parvenir, on n’a rien trouvé d’autre », juge le député socialiste Arthur Delaporte, par ailleurs auteur d’une thèse sur les congrès socialistes… en pause depuis son élection en juin. Une petite pierre dans le jardin insoumis, mouvement « gazeux » sans congrès et où la direction, dévoilée – décidément – elle aussi ces jours-ci sort un peu du chapeau.

Chez EELV, bien sûr, la direction est en jeu. Mais on passe souvent sous silence les innombrables référendums internes. La question du fond y est néanmoins moins importante que celle de la stratégie, analyse Vanessa Jérôme : « Ces gens sont convaincus qu’ils ont la vérité sur l’avenir du monde, et le présent ne leur donne pas tort. Donc ils ne se demandent pas vraiment s’ils ont raison de penser ce qu’ils pensent. Ils se demandent de quelle manière s’organiser pour convaincre et gagner les élections. »

Primaire > congrès

Précision utile : les congrès sont très différents d’un parti à un autre. Certains ont de longues procédures parfois complexes, hier au PS, et toujours aujourd’hui à EELV. En résumé : un gros bouillonnement intellectuel. D’autres sont plus légers, comme chez LR, où ce week-end, on vote uniquement pour le président du parti. Certains ont des dates fixes, d’autres pas vraiment. Mais dans un cas comme dans l’autre, l’importance de l’événement tant à diminuer, car Le lieu de la légitimation des leaders politiques s’est déplacé. « Pendant très longtemps au PS, prendre la tête du parti, c’était la certitude d’être le candidat à la présidentielle, rappelle Rémi Lefebvre. Ce n’est plus du tout le cas. »

En clair, les primaires présidentielles, internes ou ouvertes, ont en quelque sorte vidé de leur substance les congrès, au moins ceux des « grands partis ». Au PS, les militants et militantes n’ont voté pour la première fois pour désigner leur candidat à la présidentielle qu’en 1995. L’histoire est différente à droite, mais le résultat similaire : quand Nicolas Sarkozy est élu président de l’UMP (LR aujourd’hui), il est le candidat naturel à la présidentielle. Cette année, les aspirants à la présidence de LR prennent bien soin de dire qu’ils ne lanceront pas dans la course à l’Elysée. « Les partis sont tellement détestés que ce n’est pas bon de baser sa stratégie présidentielle sur un congrès », ajoute Rémi Lefebvre.

Adaptation au temps médiatique

Arthur Delaporte, qui partage cette analyse, y voit aussi « une forme de désidéologisation des partis ». Au PS, ce débat a longtemps été matérialisé par les fameux courants, les mêmes d’un congrès à l’autre. « Il s’agissait de vraies entreprises politiques, avec des publications, des réunions et même des permanents ! Ce n’est plus le cas, car on ne peut plus financer tout ça n’importe comment comme avant, et parce que les fidélités sont plus personnelles qu’idéologiques, et donc les trajectoires plus fluides. »

Résultat, les congrès sont dématérialisés (comme chez LR) ou transformés en gros meeting. Tout est joué en amont, et dans les « grands » partis, il ne s’agit que d’une investiture. « On proclame des résultats, il y a des grands discours, mais tout est joué », décrit Rémi Lefebvre. « Il s’agit d’avoir de belles images », ajoute Arthur Delaporte. Et c’est là que reviennent les médias : les partis se sont adaptés à leur temporalité. « On se souvient du congrès d’Epinay en 1971, on dit que François Mitterrand y a pris le pouvoir au PS. Mais à la fin du congrès, tout n’était pas encore joué », rappelle le député du Calvados.

Boire un coup

Mais alors, à quoi bon organiser des congrès en 2022 ? Eh bien, ça reste le moment où tout un parti, ses militants et militantes, se met en branle. Tout particulièrement dans une organisation comme le Parti socialiste, où des tas de postes sont remis en jeu, de la section de base au national, en passant par la fédération (le département). Plus prosaïquement, c’est souvent le moment où les membres réadhèrent… et ça fait de l’argent pour le parti. Enfin, dernière raison, et pas des moindres : parce que c’est quand même sympa !









« Le congrès est un lieu de sociabilité, de sociabilisation, de convivialité. Un brassage s’opère entre les délégués qui viennent du terrain », note Rémi Lefebvre. Arthur Delaporte appuie : « On voit les copains de toute la France et le soir, on boit les coups ! Des connexions se font, ça donne du sens aussi. » Idem chez les écologistes, où le « premier tour » du congrès est une unique assemblée générale régionale des membres, en présentiel obligatoirement si l’on veut participer. Vanessa Jérôme tempère : chez EELV, justement, « 45 à 50 % des militants et militantes ne se mêlent pas du congrès ». Même la promesse de boire des coups avec des camarades ne suffit plus à remplir les salles.