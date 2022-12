Le retour du masque en politique. Alors qu’il se faisait de plus en plus rare, suite aux recrudescences du Covid-19, de la grippe et autres virus, le port du masque chirurgical est de plus en plus recommandé dans les lieux confinés. Par conséquent, « sur la base du volontariat », Emmanuel Macron a remis un masque jeudi lors d’un déplacement dans la Vienne, estimant qu’il était nécessaire de « reprendre des habitudes ».

« Je suis les préconisations de mon ministre », a-t-il dit, aux côtés du ministre de la Santé François Braun, également masqué, à l’occasion d’une session du Conseil national de la refondation (CNR) à Fontaine-le-Comte, près de Poitiers. François Bayrou, secrétaire général du CNR, d’abord sans masque, s’est finalement aussi résolu à en porter un.

Pas d’obligation du port du masque pour l’instant

« Face à la remontée de l’épidémie (…) je pense que c’est bien de faire de la pédagogie parce qu’on n’a pas envie de revenir vers des obligations généralisées forcément », a poursuivi le chef de l’Etat. « Donc c’est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l’esprit de responsabilité », a-t-il souligné.









Face à une neuvième vague de Covid-19 qui s’ajoute à des épidémies de grippe et bronchiolite, le gouvernement refuse encore la coercition mais n’exclus pas de durcir sa position sur le masque si la situation l’impose. Dimanche, François Braun, invité de BFMTV, a lancé un « appel solennel » pour inciter les plus fragiles à se faire vacciner face à cette vague.