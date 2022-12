Ecoles, transports, logements, culture et même sécurité, le plan « Marseille en grand » présenté par Emmanuel Macron il y a un peu plus d’un an semble aujourd’hui rythmer l’intégralité, ou presque, des projets politiques à Marseille. Alors que la majorité municipale de gauche du Printemps marseillais, élue sur des promesses de changements pour la ville, arrive bientôt à mi-mandat, nombre de ses initiatives et réalisations se retrouvent englober dans ce plan au montant « bien supérieur à 1,5 milliard d’euros », avait précisé Laurent Carrié, préfet en charge de son application. Si cela permet à la ville comme à la métropole d’avancer sur des dossiers d’envergures et symboliques (rénovations des écoles, tramway nord) cela peut également autoriser Emmanuel Macron à s’associer à une transformation positive d’un territoire qu’il a montré affectionner. De quoi réaliser un coup de force politique, entre OPA et hijacking sur la politique d’une ville à la mode, citée pour son dynamisme, et gouvernée par des formations politiques concurrentes ? Et, en somme, de s’approprier une partie du bilan du Printemps marseillais, présentant les avancées comme « siennes » et faisant ainsi de son « laboratoire », sa « vitrine ».

Un film sur lequel il ne faut avancer aussi vite, estime Sébastien Barles, élu écologiste de la majorité municipale. « C’est l’équipe municipale qui est venue solliciter une aide de l’Etat pour réaliser ses priorités, l’école et le logement, notamment », rappelle-t-il. Un point sur lequel s’accordent des responsables politiques venus d’autres bords, et même du camp présidentiel. « D’abord l’Etat s’investit à la demande des collectivités locales, c’est une démarche conjointe mairie/métropole », souligne Lionel Royer-Perreaut, député Renaissance et ex-maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille. « Ce n’est pas ce plan qui décidera si une école est construite ou rénover à tel ou tel endroit. Et même dans le cas des transports, si le plan Marseille en grand était conditionné à la réalisation du tramway nord, cela permettra également de faire celui au sud », nuance Yves Moraine (LR), en charge de l’application du plan pour la métropole.

Macron champion de la récupération ?

Présenté ainsi, ce plan s’apparente seulement à « des financements », selon la formule de l’élu LR, ou à une « boîte à outils, un habillage de l’accompagnement de l’état », comme le résume Sébastien Barles. Un simple et nécessaire « rattrapage » pour la seconde ville de France dénué d’arrière-pensée politique, donc ? Difficile à croire venant d’Emmanuel Macron qui a su se frayer, en stratège, un chemin vers la présidence en une poignée de mois. « Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité », avertissait pourtant Machiavel.

« Le fait qu’on ait réussi à convaincre l’Etat comporte un risque de récupération », concède Sébastien Barles qui modère cet effet possible, étant donné que « les prochaines élections ne sont pas demain ». Justement de quoi laisser le temps au président d’organiser sa majorité au cœur d’une région dirigé par Renaud Muselier, qui vient justement d’adhérer à Renaissance. « Emmanuel Macron achète les LR à la découpe », raille Franck Alisio, député RN. « A travers Marseille, il voit une ville cosmopolite qui lui permettrait de réaliser ses fantasmes de bobo. Mais c’est dans sa tête. Même, si je souhaite la réussite pour mon territoire », ajoute-t-il.

« Macron prive les collectivités locales, les maires, de leur autonomie », selon un député RN

Peut-être la critique la plus établie de la mise en œuvre du plan Marseille en grand vient finalement de son propre bord politique : « La seule chose qu’on pourrait pointer du doigt, c’est qu’on en soit arrivé à créer des structures ad hoc qui échappent à tout contrôle démocratique. La Spla-in, créée pour les écoles, est dirigée par la majorité municipale et des représentants de l’Etat. Idem pour le Groupement d’intérêt public des transports [majorité métropolitaine et Etat]. Les oppositions en sont absentes. Cela peut nourrir l’idée que les choix stratégiques ne se font plus dans des enceintes démocratiques », avance le Lionel Royer-Perreaut. Un avis que partage Franck Alisio : « Ce qu’il fait avec Marseille et la métropole, c’est ce qu’il fait avec la France en général. Emmanuel Macron prive les collectivités locales, les maires, de leur autonomie. »

Reste qu’il demeure difficile aujourd’hui d’évoquer les grands projets structurants de la ville de Marseille et de la métropole sans mentionner le plan d’Emmanuel Macron et que le président a ainsi d’ores et déjà réussi à accoler durablement son nom à celui d’une ville qui ne l’a pas élu. De quoi préparer l’avenir, alors que son plan avait déjà été employé comme argument pendant la campagne présidentielle ? « Il n’y a pas de volonté d’OPA de la majorité sur le territoire », assure Lionel Royer-Perreaut pour qui, « si tel était l’idée [d’en faire un argument de campagne], les législatives [avaient] montré que c’était mal compris ». Alors, Emmanuel Macron champion de la récupération ou pas ? A Marseille, l’avenir y répondra. Pour le reste, et notamment la Coupe du monde, nous y avons déjà répondu ici.