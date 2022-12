Pas de vainqueur au premier tour du congrès LR. Alors qu’Aurélien Pradié, Eric Ciotti et Bruno Retailleau étaient candidats à la succession de Christian Jacob, le premier a été éliminé de la course à l’issue du vote des adhérents LR ce week-end. Bruno Retailleau, conservateur issu du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, bénéficie d’une longue liste de soutiens. Eric Ciotti, tenant d’une ligne très dure sur le régalien et l’immigration, faisait figure de favori.









Le député des Alpes-maritimes Eric Ciotti a récolté 42,73 % des voix contre 34,45 % pour le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Le député du Lot Aurélien Pradié est lui arrivé troisième avec 22,29 % des voix. La participation a atteint 72,67 %, et le deuxième tour aura lieu le week-end prochain.

« Dès ce soir la compétition est rouverte », a affirmé Annie Genevard, la présidente par intérim du parti en se félicitant de cette participation « remarquable ». Au second tour « il s’agira plus de différences de personnalités que d’enjeux de ligne », a-t-elle assuré. A titre de comparaison, la participation avait atteint 47 % en 2019 au premier tour de l’élection qui avait vu Christian Jacob accéder à la présidence avec 63 % des voix. Au premier tour de la primaire de 2021, 81 % des adhérents avaient voté au premier tour. Les candidats devaient passer dans la soirée au siège pour y faire une déclaration.