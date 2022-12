Chantage à la sextape à Saint-Etienne : Perdriau de plus en plus isolé

RéACTIONS La situation politique à Saint-Etienne et sa métropole est devenue intenable depuis les révélations de « Mediapart ». Gaël Perdriau, exclu des LR, est de plus en plus isolé et de nouvelles élections risqueraient de faire basculer la ville