Rolex, bateaux, assurance-vie, etc. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a mis en ligne les déclarations de patrimoine des 43 membres du gouvernement Borne, ministres, ministres délégués et secrétaires d’État, reflétant la diversité de leurs origines et situations. C’est l’imminence de cette publication qui a accéléré la démission du gouvernement lundi de la ministre déléguée aux Collectivités locales, Caroline Cayeux, en désaccord avec la HATVP. La Haute autorité a saisi mardi la justice pour « une évaluation mensongère » de son patrimoine ainsi que pour « fraude fiscale », que l’ex-ministre conteste.

Une Citroën évaluée à 10.780 euros

La Première ministre Élisabeth Borne, polytechnicienne et ancienne patronne de la RATP notamment, a déclaré être propriétaire de deux appartements, à Paris et dans les Hauts-de-Seine pour une valeur totale de 1,3 million, dont plus de 50.000 euros encore dus à la banque. Elle dispose en outre de plusieurs assurances-vie d’un montant cumulé supérieur à 250.000 euros et d’une Citroën évaluée à 10.780 euros. Du côté des plus aisés, le ministre délégué au Budget Gabriel Attal déclare une assurance-vie supérieure à 1,4 million d’euros. Sa collègue aux Affaires européennes, Laurence Boone, possède quant à elle pour environ 500.000 euros d’actions et de stock-options chez l’assureur Axa. Sa ministre de tutelle, Catherine Colonna, déclare plus de 700.000 euros d’assurance-vie.









Récemment mise en cause pour les parts détenues par ses enfants dans une société non mentionnée dans sa déclaration d’intérêt et dont les fonds sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher déclare un confortable patrimoine.

Rembourser plus de 580.000 euros

Propriétaire pour moitié de deux appartements parisiens, elle possède près de 400.000 euros d’assurance-vie et 1,1 million d’euros répartis sur plusieurs comptes épargne. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ne déclare aucune assurance-vie mais l’achat pour 618.000 euros en 2019 d’une maison individuelle dans le Nord, dont il lui reste à rembourser plus de 580.000 euros.

Parmi les déclarations plus insolites, Bruno Le Maire, Agnès Firmin Le Bodo (Professions de santé) et Agnès Panier-Runacher possèdent des tableaux de valeur, Amélie Oudea-Castera (Sports), un pendentif de 12.600 euros. Eric Dupond-Moretti (Justice), ancien avocat, est lui propriétaire d’une montre Rolex évaluée à 13.000 euros et d’un « chronomètre souverain » Journe à 25.000 euros. Il détient également deux véhicules Harley Davidson (41.000 euros) et une Bentley (55.000 euros).