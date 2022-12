« Il salit l’honneur de Saint-Étienne, la grandeur du mandat de maire et la politique en général ». Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains (LR) a appelé le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau à démissionner, après de nouvelles révélations de Mediapart sur les « méthodes politiques » de l’élu. « J’appelle les élus de la majorité de Saint-Etienne à se désolidariser de Gaël Perdriau », ajoute-t-il sur Twitter.

« S’il [lui] reste un peu d’honneur personnel et politique, qu’il quitte dans l’heure ses fonctions électives. Ces méthodes inspirent un dégoût et une honte au-delà des limites », a renchéri Aurélien Pradié sur le même réseau social.





S’il reste un peu d’honneur personnel et politique à Gaël Perdriau, qu’il quitte dans l’heure ses fonctions électives. Ces méthodes inspirent un dégoût et une honte au-delà des limites. https://t.co/mvw4H6WjyR — Aurélien Pradié (@AurelienPradie) November 30, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« Les mots me manquent pour dénoncer l’ignominie des propos de M. Perdriau. Soutien total à Gilles Artigues et à Laurent Wauquiez », a pour sa part écrit Eric Ciotti, également candidat à la présidence de LR, et en déplacement mercredi à Saint-Étienne.

Plainte de Laurent Wauquiez pour diffamation

Une nouvelle révélation de Mediapart, publiée mercredi « après douze jours de censure », a plongé un peu plus l’élu stéphanois dans la tourmente. Le site d’information dévoile comment le maire, déjà soupçonné d’être impliqué dans une affaire de chantage à la sextape, utilisait la rumeur pour évincer ou menacer ses adversaires politiques, parmi lesquels Laurent Wauquiez.

Lors d’une réunion de travail qui s’est tenue en novembre 2017, et au cours de laquelle Gaël Perdriau règle ses comptes avec son ancien premier adjoint Gilles Artigues, l’élu s’en est pris au patron de la région Auvergne-Rhône, l’accusant de pédocriminalité. Des propos « grossiers et sans fondement », reconnaît-il aujourd’hui.

Laurent Wauquiez a néanmoins indiqué son intention de porter plainte contre lui pour diffamation.